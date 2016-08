Gli Ogm non possono essere il futuro

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Ieri sono rimasto un po’ sorpreso per il titolo di un articolo del Prof. Corbellini sulla Unità , che diceva «agricoltura, il pensiero corto della sinistra». La sorpresa mi veniva da un lato dal fatto che il Prof. Corbellini é un insigne docente di Storia della Medicina e non di scienze agrarie e poi perché non mi risulta che esista una Agricoltura di sinistra, purtroppo, come dice il Prof.Corbellini, con un pensiero corto.L’articolo é un circostanziato attacco al Pd in quanto tale e specificamente al Presidente del Consiglio, al ministro dell’Agricoltura Martina, a Farinetti, Slow Food, la Coldiretti, la Serracchiani e soprattutto agli «intellettuali snob e tecnofobi, gli adepti (sic!) di quei misteri gaudiosi che sono cibo biologico e chilometro zero». Quale il peccato di queste persone e della agricoltura biologica? Il fatto che sono contrari alla introduzione nel Paese delle piante Ogm che secondo Corbellini sono il futuro della agricoltura, la punta più avanzata della scienza che salverà il Mondo dalla fame.Vediamo dunque le caratteristiche di queste piante soprattutto, e che effetti hanno sull agricoltura. Ebbene, innanzitutto le piante geneticamente modificate (Pgm) in commercio sono essenzialmente quattro (soja, mais, cotone, colza) modificate per soli due caratteri (resistenza ognuna a un insetto, resistenza a un diserbante) e non sono il «nuovo che avanza» perché sono state tutte «prodotte» nei primi anni ottanta del Novecento e dopo quella epoca purtroppo le molte altre prodotte non sono riuscite ad entrare nel mercato.Per controllare quello che dico basta andare nel sito dello ISAA che é il sito delle grandi imprese produttrici che pubblica l’andamento nel mondo degli Ogm. In questo sito troverete che solo queste quattro piante sono prese in considerazione anche se coprono quasi 180 milioni di ettari. Da questi dati la domanda: come mai tanto terreno occupato da Ogm? La risposta sta nel comportamento ormai soprattutto finanziario delle tre maggiori multinazionali della agricoltura (Monsanto, Dupont, Syngenta) che non fanno più ricerca ma guadagnano dalle royalties dei brevetti e dai giochi nelle Borse internazionali in cui il titolo sale tutte le volte che un nuovo Paese accetta di coltivare Ogm e quando persone note dichiarano che sono fondamentali per la vita.Vediamo in maggiore dettaglio cosa è successo in Argentina, Brasile, Paraguay per comprendere meglio la parte economica del problema.