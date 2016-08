Crollo vaccinazioni: -25% morbillo e rosolia

8 luglio 2014 A - A

«Assistiamo a un calo pauroso della copertura vaccinale, con picchi del 25% per morbillo e rosolia. Sono dati che preoccupano perchè quello che ci protegge dalla patologia è aver un alto tasso copertura». Lo ha detto il presidente della Siti, Michele Conversano, durante la presentazione dei dati del portale internet 'VaccinarSi'.«Da quando sono state introdotte le vaccinazioni in Italia, è stato registrato un calo del 99% di casi di malattia. In particolare, per quanto riguarda il morbillo, sono stati evitati dal 1996 due milioni di casi di contagio e duemila decessi. La difterite, invece, è scomparsa». Lo ha detto il responsabile del progetto 'VaccinarSì della Società italiana di Igiene, Antonio Ferro, a margine della presentazione dei dati del portale 'VaccinarSì. Per quanto riguarda la copertura vaccinale in Italia «la situazione è a macchia di leopardo- ha sottolineato Ferro- Nelle regioni dove sono piu» attive le associazioni contro le vaccinazioni, il calo di coperture è piu« alto. La peggiore è la Campania. Tra le migliori Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna».