5 settembre 2014 A - A

Ci sono state mille polemiche, tavoli di lavori, consultazioni con l'Istituto farmaceutico militare, stop-and-go, ma alla fine lo scopo è stato raggiunto: lo Stato italiano produrrà cannabis a scopo terapeutico. La decisione, presa dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Ncd) e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti (Pd), è stata adottata anche perché l'Italia finora è stata costretta ad importare, a costi molto elevati, i farmaci derivati dalla cannabis.La canapa per migliaia di anni è stata una pianta medicinale. E ne è già stata testata l'efficacia per disturbi come la nausea scatenata da chemioterapia o per i malati di Aids, o per trattare il dolore o la spasticità muscolare.A coltivare le piantine di marijuana sarà lo stabilimento chimico militare dell'Esercito a Firenze. E, dopo l'ufficializzazione della notizia che sarà data entro fine mese, i nuovi farmaci potranno essere disponibili in farmacia già dal 2015.