«l'Unità è un posto privilegiato: con Bobo posso dire tutto quello che mi pare dalla barricata giusta. E’ la voce di un militante, di un iscritto, di uno che si sacrifica, su un qualsiasi altro giornale sarebbe una voce che va a distruggere il Pd. La soddisfazione vera mi viene da lì. Per questo modo di portare i problemi all’interno di una forza di sinistra, sarebbe un suicidio non portare a rivivere l’Unità”. Parole e musica di Sergio Staino, l’autore satirico della prima pagina de l’Unità, ospite alla Festa del Parco Nord di un dibattito in cui si è parlato del passato e del futuro della satira (foto offerte da Giancarlo Donatini).Un passato rappresentato dalle vignette dell’inserto satirico de “Il Lavoro”, rivista della Cgil nata nel Dopoguerra e chiusa nel 1962, al centro del libro Tra l’incudine e il martello (edizioni Ediesse), presentato con le due autrici, Maria Paola Del Rossi e Ilaria Romeo, e, appunto, il maestro Staino. Non poche le sorprese che si ritrovano nelle oltre 250 illustrazioni che fanno da corredo alla ricerca. Come il disegno di una coppia su una panchina, che ricorda gli innamorati di Peynet. «Cara – osserva lui, con sguardo rapito -, il mio contratto di lavoro è a termine, perciò noi potremo sposarci a termine, mettere su casa a termine, fare bambini a termine…». Una vignetta che potrebbe essere stata disegnata oggi, con temi che sono quelli del lavoro precario e della difficoltà dei giovani di mettere su casa, ma che risale al 1954. E poi ancora antimilitarismo, messa in burla del maccartismo (con due soldati italiani che guardano con sospetto un “petti-rosso”, reo di avere una colorazione filo-comunista), amare battute sulla condizione degli operai e sullo sfruttamento dei padroni e dei potenti, con i politici della Democrazia cristiana in testa. Una satira che, come osserva Michele Serra nella prefazione, «non dà spazio al dubbio. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ci sono i crumiri, il sindacato giallo, i cento espedienti (che vanno dai manganelli di Scelba a svariate leggi truffaldine) messi in campo per fermare l’irresistibile ascesa del movimento operaio». Il tutto retto su una distribuzione che definire capillare è dire poco: nel 1956, quando «Il lavoro» raggiunse la massima fogliazione (40 pagine), la Cgil arrivò a diffonderne ben 800mila copie nei luoghi di lavoro.