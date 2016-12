12 settembre 2014 A - A

E' in corso una sottoscrizione di solidarietà per sostenere le iniziative di lotta dei lavoratori de l'Unità.Ecco le coordinate del conto corrente messo a disposizione dalla Fnsi, che ha già devoluto 1.500 euro.Per tutti coloro che volessero contribuire, è necessario specificare nel bonifico la causale "l'Unità".A tutti i sostenitori va il nostro sentito ringraziamento. Daremo conto in modo trasparente dell'utilizzo dei fondi.