Ultimo giro di consultazioni, oggi, per il vicesegretario Pd, Lorenzo Guerini, poi il fascicolo segreteria passerà a Matteo Renzi per il sigillo finale in vista della direzione di giovedì che incoronerà il nuovo gruppo dirigente del Nazareno. Per ora la notizia è che la minoranza bersaniana più intransigente punta i piedi sul modello di gestione unitaria: si entra soltanto, dicono, se c'è la disponibilità del segretario ad assegnare posti di rilievo e non di contorno.Insomma, dall'Organizzazione agli Enti locali, questi i desiderata che arrivano al quartier generale del Pd. Ieri Alfredo D'Attorre ha spiegato: “Vogliamo che le nostre posizioni politiche vengano riconosciute”, che non si tratti soltanto di andare a fare “tappezzeria”. Diversa la posizione del capogruppo Roberto Speranza, che già da tempo, ben prima dell'estate, ha anche indicato i nomi (Enzo Amendola, a cui dovrebbe andare la politica estera, Danilo Leva e Micaela Campana). Gianni Cuperlo dice sì alla segreteria unitaria purché si discuta seriamente di partito, “che ancora non c'è” come ha spiegato in un'intervista a Repubblica, e i nomi che ha indicato sono quelli di Francesco La Forgia e Andrea De Maria.All'Organizzazione dovrebbe comunque andare il vicesegretario Guerini, dopo che Stefano Bonaccini, sul quale il pressing è andato avanti fino all'altro ieri, ha declinato perché preferisce giocarsi la partita delle regionali in Emilia Romagna. Di sicuro c'è che Renzi non intende lasciare l'organizzazione del partito in mano alla minoranza, meno che mai a uno che di esperienza al riguardo ne ha da vendere, come Nico Stumpo. Non entrerà, invece, Pippo Civati, come ha più volte detto sia in pubblico sia in privato agli sherpa. In queste ore Guerini cercherà, tuttavia, di trovare un punto di mediazione con D'Attorre e Civati perché il segretario Pd sa bene che la sfida dei prossimi mesi in Parlamento e nel governo si vince se il partito non si lacererà in guerre interne.E Beppe Fioroni ha fatto sapere che non sarà della partita. “Non sono un ragazzo del coro. Chi lo disse amava difendere principi e valori essenziali. Irrinunciabili per non impoverire e snaturare il Pd".Insomma, conclude Fioroni, “meglio l'autonomia coerente, libera e leale».