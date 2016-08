Bufera sulle primarie del Pd in Emilia Romagna. Gli sfidanti principali, tutti e due renziani, sono indagati dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta "spese pazze". Matteo Richetti e Stefano Bonaccini hanno ricevuto l'avviso di garanzia ieri all'avvio della campagna elettorale. Ma mentre il primo, qualche ora prima che uscisse la notizia dell'indagine, ha annunciato il suo ritiro, il secondo per il momento non ci pensa: vado avanti, sono pronto a chiarire tutto, ha fatto sapere. Ma è chiaro che per il Pd è una botta. Prima le dimissioni del governatore Vasco Errani dopo la condanna per l'inchiesta Terre emerse, poi l'indagine sui suoi possibili successori, mettono a dura prova la capacità di tenuta del partito emiliano. Ancora non è chiaro come pensa di uscirne Matteo Renzi che domenica alla festa dell'Unità aveva dato il via libera alla competizione tra i suoi due sostenitori. Già circolano i nomi di possibili candidati alternativi: si fanno di nuovo i nomi di Delrio, qualcuno sussurra quello di Prodi e qualcun altro spera che si metta in gioco Bersani. La partita resta tutta aperta.Con un sms ai suoi ("mi fermo qui"). Matteo Richetti aveva annunciato ieri mattina ai suoi fedelissimi la decisione di ritirarsi dalle primarie per la candidatura alla Regione Emilia Romagna. Un colpo di scena, a cui ne fa seguito un altro ancora più clamoroso: l'annuncio che il deputato democratico è indagato per peculato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bologna sui costi della politica dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna. A confermare l'iscrizione è stato l'avvocato Gino Bottiglioni, legale del parlamentare che è stato presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna dal maggio 2010 al dicembre 2012. «La scelta di ritirarsi dalle primarie - ha precisato l'avvocato Bottiglioni - prescinde dall'esistenza dell'iscrizione sul registro degli indagati. È stata, da parte di Richetti, una valutazione politica. Apprendiamo dell'iscrizione - ha concluso il legale - con serenità».Dalla sua pagina Facebook Richetti ier mattina aveva spiegato: "L'unità è un valore che non va solo dichiarato, ma anche praticato. Per me, in politica, è un valore importante, così come lo è trovare un punto di sintesi, di lavoro insieme. Per questo non metterò in campo la mia candidatura. Decisione sofferta e meditata, ma credo sia nell'interesse dell'Emilia Romagna e del PD. Ora non è il momento delle divisioni, il nostro Paese e la nostra regione non possono permetterselo. Nel tempo in cui stiamo portando avanti riforme importanti per l'Italia accolgo l'invito, arrivato da più parti, all'unità".Nella corsa per il dopo-Errani a questo punto è quasi fatta per Stefano Bonaccini, segretario regionale del Pd dell'Emilia-Romagna.Poche ore più tardi è arrivato il bis: anche Stefano Bonaccini è indagato. Il segretario regionale cerca di mantenere la calma e avverte che non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Dimostrerò di essere innocente, spiega, e ne uscirò pulito.