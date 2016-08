Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

Quelle camicette bianche si dovranno sporcare per ottenere i risultati che i leader della nuova generazione progressista hanno indicato ieri a Bologna. Nulla sarà gratis. Neppure la loro solidarietà, la loro convergenza di interessi. E nulla è più difficile che realizzare davvero i propositi di cambiamento enunciati da Renzi, Sanchez, Valls, Samsom, Post. Il linguaggio è mutato rispetto a pochi anni fa - oggi la critica all’austerità «stupida», al rigore che deprime lo sviluppo, alle tecnocrazie che espropriano le istituzioni democratiche, è diventata parte essenziale della retorica della sinistra europea - e questo è un fatto certamente positivo.Ma il cantiere di una nuova politica dell’Unione non è stato ancora aperto. L’Europa vive uno stallo paralizzante. Gli squilibri interni, che sono la causa prima della difficoltà ad uscire dalla crisi, non possono essere affrontati senza l’affermazione di nuovi paradigmi. Senza scomodare chi in questi anni di recessione ha comunque tratto vantaggi competitivi a danno dei vicini. Insomma, senza compiere vere rotture.Senza dire, nelle sedi europee che contano e non solo nei comizi e nelle campagne elettorali, che il re è nudo e che, andando avanti su questa strada, l’Europa finirà, l’euro salterà in aria, il modello sociale che è la base della nostra civiltà rischia essere smontato. L’immagine dei leader socialisti e democratici in camicia bianca è quella che meglio simboleggia la prima Festa de l’Unità (ahinoi, senza l’Unità in edicola, ferita insopportabile da sanare al più presto) della stagione renziana. Sull’estetica del ricambio generazionale si può scherzare e almanaccare.Si può commentare tenendosi sul registro della massima leggerezza. Ma ci sono durezze di fondo che non si possono eludere. La prima è certamente la forza del ricambio. E'il popolo della sinistra che chiede, che pretende di voltare pagina. E anzitutto lo chiede a se stesso, alla propria rappresentanza. Lo spazio pubblico ha cambiato le sue forme e le sue regole, forse anche per colmare il vuoto di potere, di potenza che la politica democratica ha lasciato. Il ricambio è divenuto al tempo stesso evento naturale e straordinario.