LE IMMAGINI DELLA FESTA NAZIONALE

LETTERA

Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

«L'Unità ci serve, eccome se ci serve», dice Franco Marini suscitando l'applauso delle tante persone venute alla festa di Bologna ad ascoltare un dibattito sui rischi che corre l'Europa. I rischi che corre l'Unità, paradossalmente, qui mettono più ansia. Si vede dalla tensione che c'è, dai battiti di mani che si rincorrono e durano minuti e minuti quando si dice che il giornale fondato da Gramsci deve riaprire, e non per il suo glorioso passato che pure è importante, ma perché è un pezzo del futuro della sinistra e del Pd e ognuno di noi, da Renzi al volontario che monta gli stand, deve impegnarsi affinché ciò accada e non si perda tempo.L'affetto e il sostegno si vedono quando alla fine dell'incontro diverse persone vengono a stringerti la mano e dicono: non mollate, andate avanti, ridateci il nostro giornale. A Bologna, nei viali e tra gli stand, non c'è uno che non ti chieda che succede, quando tornate, non so più quale giornale comprare al mattino. E non c'è un dirigente democratico, lì sotto il palco per il gran finale con il segretario, che non dica: il Pd sta lavorando, siamo ottimisti...Certo, pochi si aspettavano il silenzio di Matteo Renzi nel discorso di chiusura. Anzi, c'era chi, perfino nel suo entourage, era sicuro che avrebbe detto qualcosa. Non l'ha fatto, ed è stato un gesto sbagliato. Problemi di riservatezza perché la fase è delicata, spiegano. Aveva già detto nella lettera ai volontari che l'Unità tornerà presto a sferzare e sferzarci, aggiungono. Ma il popolo del Pd voleva una frase, una parola di speranza e i volontari, che più tardi gli consegneranno le tante firme sotto un appello per la ripertura dell'Unità, riusciranno a fargli dire qualcosa. Li rassicura: ci sono trattative in corso, speriamo di ripartire presto.