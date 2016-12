Gli attacchi arrivati dai vecchi big del partito a Matteo Renzi? “Non li condivido, dovrebbero essere più generosi con una nuova classe dirigente che ce la sta mettendo tutta per fronteggiare una situazione economico-sociale di cui è responsabile anche la sinistra di questi ultimi anni”. E' netto, il presidente del Partito democratico, Matteo Orfini, nel rispondere alle critiche, anche molto dure, che sia Pier Luigi Bersani sia Massimo D'Alema hanno mosso contro il segretario.A me non sembra che si fidi solo di se stesso. Guardando a ciò che dice e fa negli ultimi mesi, da quando è segretario e premier, si coglie un'evoluzione notevole. Su molte questioni, soprattutto su quelle economiche e sociali, il Pd oggi fa scelte molto diverse rispetto al Renzi delle origini. Penso alle politiche europee e alla battaglia contro l'austerità che ha già prodotto un pronunciamento di Junker a destinare 300 miliardi di euro per gli investimenti, o all'impegno per per far sì che andasse ai socialisti europei il Commissario economico, alle prime aperture sulla flessibilità, o alle politiche interne con gli 80 euro per dieci milioni di italiani per combattere le diseguaglianze, o, infine, all'attacco alla precarietà con l'annuncio delle assunzioni nella scuola...Bisognerebbe chiederlo a chi le alimenta queste polemiche, che io non condivido soprattutto sull'azione di governo. Ci sarebbe bisogno di maggiore generosità di giudizio nei confronti di una classe dirigente che ha ereditato una situazione difficilissima di questo Paese, in parte anche per responsabilità di quelle classi dirigenti della sinistra che oggi alzano il ditino, ma quando hanno governato non hanno saputo cambiarlo fino in fondo. Per quanto riguarda il partito sono convinto anche io che sia necessario aprirlo quanto più possibile, rendendolo più estroverso, non centrato per 364 giorni sulle proprie polemiche interne per poi, nell'unico giorno che rimane, aprire i gazebo e dire ai cittadini “venite qui e aiutateci a scegliere”. Anche in quest'ottica, ci tengo a ribadire che stiamo lavorando per riportare l'Unità in edicola il prima possibile, così per ridare al partito e al popolo democratico il suo giornale, indispensabile per costruire insieme questo progetto. Un progetto che guarda ad un partito più simile a quello che fa le feste, che discute di economia, politica, lavoro con i cittadini più che al proprio interno e questo lo si fa anche rimettendo in ordine gli organismi dirigenti e credo sia positivo l'annuncio di volerlo fare giovedì in direzione.Avremo una nuova segreteria, se sarà unitaria lo vedremo nei prossimi giorni. Questo dipende dalla volontà del segretario, che mi sembra sia stata esplicitata chiaramente ieri durante il suo intervento alla festa de l'Unità di Bologna, e dalla volontà delle minoranze, se accetteranno la sfida comune. Anche se devo dire che ho letto alcune dichiarazioni sui quotidiani (per esempio Pippo Civati, ndr) che sembrano andare in direzione opposta. Spero tuttavia che sia possibile arrivare ad una segreteria allargata a tutti.Il Patto del Nazareno si limita, come è giusto che sia, alle riforme costituzionali e alla legge elettorale. Le altre riforme che hanno valenza più politica devono essere votate dalla maggioranza che regge il governo. Come ha detto Renzi, Forza Italia voterà contro la riforma della giustizia.R. Questo lo sa solo Forza italia. Noi non accetteremo veti di alcuna natura, il nostro rapporto con quel partito è vincolato alle riforme costituzionali e alla legge elettorale. Sul resto procederemo con le forze di governo e se Fi punta a spostare la discussione su altro ne risponderà agli elettori.Schauble farebbe bene a occuparsi della Germania, non dell'Italia. Capire come portare il Paese fuori dalla crisi spetta a noi e finora la ricetta dell'austerità, tanto cara a Schauble, ha aggravato i problemi non solo dell'Italia ma dell'Europa. Lo inviterei a fare autocritica.Noi in Europa abbiamo aperto una discussione radicalmente nuova rispetto al passato e la giornata di ieri a Bologna, dove sono intervenuti i leader dei partiti socialisti europei ha dimostrato che si è già creato un solido asse. Questa impostazione, tra l'altro, ha fatto breccia anche nel Ppe perché ci sono dei Paesi a guida conservatrice, che hanno bisogno di poter investire su alcune voci che non possono stare nel Patto di stabilità.Direi che bisognerebbe smetterla, e mi riferisco anche a chi lo fa nel Pd, di professarci stregoni e fare previsioni funeste. Spetta noi, che siamo il primo partito di questa maggioranza, fare scelte che non abbiano effetti recessivi e non colpiscano la parte essenziale della spesa, come il welfare, che non può essere ulteriormente ridotta.