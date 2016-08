GUARDA LO SPECIALE 90 ANNI





O, forse, per il secondo periodo, potrei ricordare quel giorno, era l’11 settembre del 1973, quando toccò a noi di reagire immediatamente al golpe fulmineo di Pinochet e all’assassinio di Allende e ne facemmo risalire la responsabilità oltre che alla disunione delle forze popolari (dal golpe prenderà le mosse Berlinguer per teorizzare il «compromesso storico») , ai servizi segreti degli Stati Uniti.



Ho riletto quel breve editoriale. Non vedo niente da correggere. La liberazione dalla dittatura venne quando le forze democratiche seppero unirsi. E la conferma della responsabilità della amministrazione americane e dei suoi servizi è arrivata anch’essa, sebbene tanti anni dopo, quando furono pubblicate alcune delle carte del governo Nixon e della CIA.



Ma voglio raccontare, invece, del mio primo giorno, anzi della mia prima notte di lavoro all’Unità. Era la notte del 24 aprile del 1945. Il luogo, Genova. Avevo 18 anni, allora. Non avevo mai visto la tipografia di un giornale e l’Unità l’avevo vista poche volte per diffonderla clandestinamente. Avevo sognato di fare lo studioso di filosofia - anzi, il filosofo, per di più marxista - alla scuola di Antonio Banfi. E nei pochi mesi di frequenza del primo anno universitario (a 17 anni, ragazzo precoce, ero quasi l’unico maschio - gli altri erano di leva - tra una coorte di signorine) avevo già prodotto un saggio - era una esercitazione, in realtà - che ai miei occhi rappresentava una definitiva confutazione dell’antimarxismo di Benedetto Croce.



Mi si chiede di raccontare un episodio del tempo in cui fui direttore. Lo sono stato due volte, dapprima della edizione di Milano, e, anni dopo, di entrambe, Milano e Roma. Forse potrei dire, per la mia prima direzione, quanto fu importante l’Unità al tempo della rivolta di Genova nel 1960, guidata dal rinato Comitato di Liberazione Nazionale, quando il partito neofascista decise di tenere il suo congresso in un luogo situato a pochi passi dal sacrario dei caduti partigiani.Fu l’inizio di un movimento inaspettato per la sua forza, in larga misura giovanile, contrastato con cieca e sanguinosa violenza dal governo Tambroni che aveva imbarcato nella sua maggioranza i neofascisti: la strage di Reggio Emilia, i morti di Licata, di Catania, di Palermo. Ma quel governo fu cacciato. Allora, l’Unità mostrò di capir bene, subito, che l’insorgenza di Genova non era un episodio di lotta come altri.