Il livello del conflitto sociale sta salendo pericolosamente e si prepara un autunno che qualcuno ha nuovamente definito "caldo". A costruire questo clima concorrono numerosi eventi tra di loro concatenati. In primo luogo l'attività parlamentare sarà sottoposta ad un ingorgo difficilmente districabile perché troppa carne è stata messa al fuoco da Renzi.Una prima operazione da compiere sarebbe quella di mettere un po' di ordine tra le priorità e le materie: Senato, legge elettorale, Sblocca Italia, legge di Stabilità e Decreto lavoro, per citare le questioni più urgenti o più rilevanti, debbono essere inseriti in una precisa cronologia parlamentare. Per il momento anche i provvedimenti che hanno avuto una prima approvazione da un ramo del Parlamento, come la riforma del Senato, restano una "incompiuta". Si tratta di successi di immagine più che di sostanza ed i passaggi successivi non saranno per niente scontati. Mentre per quanto riguarda le riforme istituzionali la loro difficoltà di realizzazione non deve fare i conti con l'annosa questione delle coperture finanziarie, se non in forma limitata, quando si dovrà affrontare la legge di Stabilità questo nodo emergerà in tutta evidenza.Un secondo problema è dato dall'aggravarsi della situazione economica ed occupazionale. Essere in deflazione significa che le famiglie rinunciano a consumare e le imprese ad investire. In questo contesto diventa ancora più urgente che l'Italia contribuisca ad affermare in Europa una politica di netta discontinuità con il dogma del rigore a tutti i costi. Anche questo non è un obiettivo facile e si è già visto il nervosismo della Merkel di fronte alle scelte del Presidente della Bce, Mario Draghi.Esiste un oggettivo conflitto di interessi tra le politiche restrittive invocate dai Paesi del nord Europa e le esigenze espansive delle nazioni dell'area mediterranea che scontano un maggiore debito. L'iniziativa referendaria sull'articolo 81, per togliere dalla Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio introdotto con il Fiscal Compact, va nella giusta direzione e può dare una mano al nostro Premier. Noi avremmo bisogno di superare il tetto europeo del 3% (deficit/PIL) nel caso di spese di investimento ed il patto di stabilità che ha penalizzato a sufficienza i comuni virtuosi.Questa battaglia fa da sfondo alle scelte da compiere nel nostro Paese e si deve combattere rapidamente ed in contemporanea con le scelte che verranno compiute in campo nazionale. Se non si vince sarà molto più difficile ridare fiato ad una politica espansiva che dia risposte all'occupazione. La promessa di Juncker di un piano di investimenti europeo da 300 miliardi di euro si deve sommare ai 200 miliardi di Draghi da destinare alle banche, a condizione che servano per finanziare famiglie ed imprese per mutui ed investimenti. Si deve sommare anche ad una iniziativa per il sostegno delle nostre esportazioni attraverso una piena tracciabilità dei prodotti, una valorizzazione del Made in Italy e dei marchi nazionali e con il potenziamento del potere d'acquisto delle famiglie.Alla Camera i primi appuntamenti saranno la Delega sul lavoro e la legge di Stabilità. Sul primo punto è indispensabile che ci sia in tempi rapidi un confronto di maggioranza che coinvolga il governo, i partiti e le Commissioni lavoro di Camera e Senato per risolvere i contrasti esistenti. In gioco c'è la possibilità di approvare la Delega nei tempi auspicati dal governo, cioè entro la fine dell'anno. Questo obiettivo si potrà raggiungere se il Nuovo Centro Destra abbandonerà la pretesa di voler cancellare l'articolo 18, appena riformato due anni fa con un accordo tra Forza Italia e Partito Democratico, e di voler mettere mano in profondità allo Statuto dei lavoratori.Non possiamo firmare una cambiale in bianco al governo per quanto riguarda i Decreti attuativi, una volta approvata dal Parlamento la Delega sul lavoro. Ci vuole, da subito, chiarezza sugli obiettivi: se si vuole rivedere lo Statuto, come è già stato fatto nel passato, occorre concentrarsi su pochi e selezionati obiettivi. La destra ha sollevato il problema dei controlli a distanza e delle mansioni dei lavoratori. Possiamo discuterne sapendo che un conto sono i controlli sugli impianti e sugli edifici, per la loro sicurezza, un altro conto è rappresentato dal controllo sull'attività lavorativa diretta. Sul cambiamento di mansioni sarebbe preferibile assegnare il compito alle parti sociali di fissare nei contratti delle "griglie professionali" di riferimento, ferma restando l'intangibilità della paga acquisita.A nostra volta, come Pd, vogliamo sollevare il tema dell'articolo 19 dello Statuto, quello che riguarda la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: si tratta di ripristinare la formula d'origine, cancellata dallo sciagurato referendum del 1995, che consente alle organizzazioni sindacali che hanno rappresentatività nazionale di poter avere i propri delegati nei luoghi di lavoro. Un tema sollevato a suo tempo anche da Matteo Renzi. Saneremmo in questo modo l'annoso problema della rappresentanza sindacale in Fiat risolvendo qualche problema di inutile contenzioso.