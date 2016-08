Duecenticinquantottomila diviso DiciannovEquaranta fa: 1,45 per cento di share. Ovvero un flop. Non è andato affatto bene l'esordio di Giovanni Floris su La7 lunedì scorso, anche se ha conservato lo scaramantico “alè” di saluto. Ma anche il bis di ieri sera è molto lontano dalle aspettative: appena l'1,8. La striscia quotidiana che il conduttore avrebbe voluto realizzare anche alla Rai (alla fine l'avrebbero concessa) e accordatagli dalla rete di Urbano Cairo, non ha “trainato” di mezzo punto il telegiornale di Enrico Mentana, mantenendo in quella fascia oraria lo stesso share della serie francese del “Commissario Cordier”.Più pettinato e piuttosto ingessato dietro una scrivania, Floris, sarà per l'emozione da battesimo al di fuori di Viale Mazzini (dove aveva lavorato vent'anni), sarà per le presenze degli ospiti, Susanna Camusso e il filosofo Maffettone e altri, inquadrati in uno schermo e non dal vivo, non attrae il pubblico della tv privata, e la stessa striscia contribuisce all'overdose di informazione de La7. Una ricchezza, da una parte, ma in sequenza nella prima serata si rischiano grandi ripetizioni sugli stessi temi: il “DiciannovEquaranta” di Floris, il Tg dal forte marchio Mentana, poi è ricominciato Otto e Mezzo di Lilli Gruber, In Onda non ha mai smesso anche durante l'estate e ora arriva la carica dei talk: Piazzapulita ricomincia lunedì, Servizio Pubblico di Santoro riparte giovedì 18, con il nuovo acquisto Paola Bacchiddu, responsabile comunicazione della lista Tsipras che diventò famosa per la provocazione in bikini.Per la più consistente prima puntata “diMartedì”, il talk show che esordirà martedì 16 alle 21,30, Floris ha portato con sé anche il sondaggista Pagnoncelli, volto diventato noto su RaiTre mentre Massimo Giannini, già editorialista di Repubblica che condurrà Ballarò (tra i malumori del sindacato e degli interni Rai) ha puntato su Alessandra Ghisleri, sondaggista di riferimento di Silvio Berlusconi, notizia sulla quale sono già sono partite frecciate tra Giannini e Bruno Vespa (che ha già ricominciato lunedì il suo Porta a Porta acchiappando per primo sia il premier Renzi che la stessa Ghisleri). Fra i due, Floris e Giannini, è guerra aperta nello stesso giorno e finora hanno combattuto le schermaglie degli spot: un corteo di varia umanità che raggiunge la casetta La7 per il primo, volti e voci di giovani, donne e categorie varie per il talk Rai. Sul promo, Giannini in penombra alla George Clooney in Good night Good luck è persuasivo: “Diciamoci la verità”. Floris è blues e più scarno ma i pubblicitari affidano la persuasione occulta al riconoscibile marchio delle poltrone di cartone del “mercato” Rai. Scippato pure Crozza, Giannini moltiplicherà i comici. A stabilire chi vincerà il derby del martedì sarà il telecomando.