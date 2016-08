GUARDA LE PRIME PAGINE DI QUEI GIORNI



Userò le parole di Conrad in «Linea d’ombra» per dire come abbiamo vissuto all’Unità i giorni del G8 (il sanguinoso summit dei «grandi del mondo» a Genova, nel luglio 2001), e il furore che, a momenti, intorno a quell’evento e dentro quell’evento, si è scatenato: «Solo quando si alza il vento sai come condurre la nave».Il primo titolo, venuto in modo quasi spontaneo nella riunione di redazione, dopo le prime telefonate dei nostri colleghi da Genova è stato: «Genova vuota, fortificata, invasa».«Invasa» in quel momento voleva dire «occupata» da una immensa forza di polizia. Ma abbiamo deciso di usare una parola meno pesante perchè in quel momento tra i Ds c’era ancora divisione e incertezza: partecipare o no al «Social Forum» convocato da centinaia di organizzazioni giovani contro le armi, contro la guerra, contro il dominio della finanza, in difesa della natura e delle persone?Quel giorno, nel mio editoriale, ho usato - per convincere i Ds a partecipare - tre esempi della recente storia americana: Bob Kennedy che, da ministro della Giustizia, si era schierato con Martin Luther King e il Movimento per i diritti civili nonostante i giudizi di condanna dello Fbi e delle polizie locali (1963); la convenzione democratica di Chicago, in cui buona parte dei delegati del partito era rimasta fuori dalla convention e si era unita in strada ai cortei dei giovani dimostranti contro la guerra in Vietnam (1968); il summit ambientalista di Rio del 1992 in cui il giovane senatore Albert Gore (poi vice presidente degli Stati Uniti) aveva guidato una delegazione americana diversa e contraria al presidente Bush, per dimostrare che anche gli Usa si opponevano all’«assalto alla Terra» della politica ufficiale americana.Non è servito e non è bastato. Ben altri personaggi di primo piano, tra i Ds di allora, ritenevano che andare a Genova avrebbe screditato l’immagine di governo che - alcuni pensavano - era come una uniforme che non puoi dismettere senza perdere dignità, e non puoi indossare in luoghi indecorosi.