E #sbloccaunita vola su Twitter

«l’Unità è (di nuovo) viva»: è subito rimbalzata in Rete la notizia della riattivazione del sito del giornale avvenuta grazie al lavoro volontario di giornalisti e poligrafici. L’hastag #sbloccaunita lanciato da Pietro Spataro è stato ritwittato a più non posso, la novità è stata accolta con entusiasmo e affetto dai lettori e non solo, dai lettori, dalla Cgil, dai politici ai colleghi. Tanto che nel pomeriggio di giovedì l’hastag è balzato in testa alla top-ten dei #trendingtopic in politica, nella classifica PokeDem.«Non poteva finire così», «finalmente un bel tweet», «una buona notizia», «tra poco vi aspetto in edicola, non mollate compagni». Sarà pure una parola desueta, ma fa piacere... così come i tanti «in bocca al lupo!» che abbiamo ricevuto. E ancora, «da domani sapete che giornale online visitare e dove concentrare i vostro click», Massimo Bordin nella rassegna stampa di Radio Radicale ha detto «l’Unità ci manca». E c’è chi fa notare che è partita la Festa dell’Unità senza Unità» (era già successo nel 2000). Il sito però torna a vivere grazie al lavoro volontario dei dipendenti, e se nel silenzio del mese di agosto, dopo l’ultimo numero de l’Unità uscito in edicola il 31 luglio e il congelamento del sito, l’hasthag #iostoconlunita è continuato a girare, ora qualcosa si #sblocca davvero, con le notizie del giorno, commenti e interviste. #buonalettura!