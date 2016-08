10 settembre 2014 A - A

Massimo D'Alema condivide la preoccupazione dei giornalisti dell'Unità sul futuro del giornale fondato da Gramsci. "Condivido il loro stato d'animo", dice durante la festa dell'Unità di Firenze prima di un dibattito sull'Europa. L'ex premier spiega di essere "rimasto colpito" dal fatto che del giornale non "si è fatto cenno nella conclusione della festa nazionale a Bologna quando molti si aspettavano che si potessero essere delle notizie". D'Alema si è detto convinto che "il gruppo dirigente del Pd sia impegnato per una soluzione, e anche io cerco di dare una mano in questa direzione". L'obiettivo è trovare una "soluzione imprenditoriale convincente" che sia in grado di "rilanciare la testata".Nella stessa serata D'Alema ha parlato anche della situazione del Pd e del governo. Per lui la segreteria unitaria del Pd "è un'ipotesi positiva, se si realizzerà sarà sicuramente un passo in avanti". Ritiene che alla festa di Bologna Renzi abbia "detto alcune cose positive, che non può andare avanti da solo e che serve un partito". Bene che si sia rivolto "a tutte le anime, a tutte le componenti del partito chiedendo collaborazione". "Speriamo – ha aggiunto D'Alema – che tutto questo si traduca in fatti concreti che valuteremo nelle prossime ore". Sul governo l'ex premier ha invitato Renzi a "non deludere le aspettative dei cittadini, questo è il punto fondamentale". L'esecutivo infatti può contare su "un'ampia maggioranza parlamentare e quindi è in una condizione fortunata".