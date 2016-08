27 maggio 2014 A - A

LO SPECIALE SUL LEADER DEL PCI

Nella lettera che qui proponiamo, Mario Berlinguer, compagno di scuola di Togliatti ai tempi del liceo frequentato a Sassari, si rivolge al segretario comunista sullo stato di salute del figlio Enrico, all'epoca già membro del gruppo dirigente nazionale del partito, nonostante la giovane età. Togliatti lo aveva conosciuto durante il governo di Salerno rimanendone favorevolmente colpito e, dopo avergli affidato incarichi di responsabilità, lo aveva voluto a Roma.A proposito del primo incontro fra i due, Chiara Valentini ha scritto che «Ercoli si limita a stringere la mano al giovane compagno sardo, a buttar lì qualche frase di circostanza. Nei giorni seguenti c'è qualche altro breve colloquio. Enrico non appartiene a quel tipo di giovani, brillanti ed estroversi, di cui Togliatti con qualche civetteria ama circondarsi, e che raccoglie attorno a "Rinascita" (....) Il giovane Berlinguer è di un'altra razza, quella dei lavoratori tenaci, testardi, che hanno esaurito in fretta la fiammata protestataria e che sono pronti a identificarsi in pieno con l'organizzazione.Il compagno sardo è anche un alto borghese, sia pur chiuso e spaesato. Sono qualità che agli occhi di Togliatti ne fanno comunque un personaggio giusto per il nuovo apparato, che deve ricostruire il Pci». Umberto Terracini, a proposito della nomina di Berlinguer a segretario del Pci, avrebbe osservato che egli «è sempre stato accanto a Togliatti; Togliatti lo apprezzava per la sua capacità, la sua serietà, la sua condotta personale, e quindi lui è sempre stato lì assorbendo da vent'anni tutto il succo di ciò che si faceva o si pensava nel partito». La lettera era stata selezionata ma poi non pubblicata sul volume Palmiro Togliatti, La guerra di posizione in Italia. Epistolario 1944-1964, a cura di Gianluca Fiocco e Maria Luisa Righi in uscita in questi giorni per Einaudi.