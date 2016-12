IL RICORDO

CONFERENZA STAMPA

SPECIALE

L'INTERVISTA NEL 1984

ETTORE SCOLA

La striscia dedicata ai funerali di Berlinguer rappresenta un momento molto importante nella mia carriera di disegnatore, e anche nei miei rapporti con l'Unità, con il Pci. È, a tutti gli effetti, un punto di svolta nel mio disegno. Il 13 giugno del 1984 venivo chiamato a registrare, a raccontare a mio modo un episodio enorme per l'emozione che ha creato: l'inaspettata commozione di un intero Paese, al di là dei militanti, per la morte del leader di un partito. Un leader schierato che veniva pianto da fasce trasversali della popolazione, da gente che esulava il Partito Comunista Italiano, gente comune, di ogni tipo, ogni estrazione che rendeva omaggio al nostro segretario.Forse non avevamo capito che qualcosa stava cambiando, era cambiato. Francesco Piccolo nel suo libro Il desiderio di essere come tutti ha raccontato bene questo passaggio: lo stupore di un partito e dei sui militanti, la consapevolezza improvvisa, rendersi conto che l'utopia del Pci era profondamente rispettata. Avevo visto i funerali di Togliatti che furono imponenti ma non come quelli di Berlinguer: per il Migliore c'era in piazza il partito, c'erano le delegazioni, le autorità, i leader stranieri. Per Enrico furono i funerali di un popolo e questo, ripeto, non era stato previsto.