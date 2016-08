1 giugno 2014 A - A

Ho 29 anni, ma la mia famiglia era tutta là a piangere Enrico. E quando sono nata mio padre mi ha sempre raccontato di lui. Credo sia stato innanzitutto una persona eccezionale, quindi un grande politico.in prima elementare (1981 o 82) scrissi Berlinguer sulla lavagna durante la ricreazione. Quando tornò la maestra chiese chi era stato e io terrorizzato perché pensavo di aver fatto qualcosa di sovversivo.. .invece lo chiedeva perché avevo fatto un errore, avevo scritto BERLINQUER con la q.Sono nato nel 92 ma Berlinguer rappresenta l'ideale dell'uomo di sinistra che ancora cerchiamo: dalla parte del popolo, ma non populista. Non ne nasceranno più come lui!!Non è poesia ci ha fatto sentire tutti più leggeri, più onesti, più utili al prossimo.Avevo 4 anni quando mio nonno mi portò al suo funerale. Era il punto di riferimento politico per la famiglia. Sono cresciuta con Berlinguer nel cuore.