SCARICA QUI LA VERSIONE DEGITALE DELLO SPECIALE





STAINO

ETTORE SCOLA

RITRATTO

IO C'ERO

SUL WEB

NEL 1984

IL TESTO

LA PRESENTAZIONE

IL RICORDO

«Papà ha un signore che guida la macchina! Papà ha un signore che guida la macchina!». Chissà per quale motivo noi bambini eravamo così elettrizzati da quella novità. Era il 1969 quando per la prima volta conoscemmo Alberto Menichelli. Papà era vice segretario del Pci, io avevo nove anni, Maria sette, Marco sei e Laura non era ancora nata. Naturalmente, al «signore della macchina» non attribuivamo alcuna funzione di protezione.Anche perché nel 1969 quei rischi, che poi sarebbero diventati così evidenti e minacciosi negli anni '70, si percepivano appena. Fu allora che il ruolo della così detta vigilanza cambiò, e si intensificò l’attività di sicurezza e di tutela del segretario. Certamente per noi la scorta era comunque rappresentata e guidata da Menichelli.Inizialmente non avevamo un rapporto di particolare consuetudine: era soprattutto papà a condividere con lui un pezzo importante di vita. Con il passare del tempo la frequentazione si fece via via più assidua sia con lui che con gli altri compagni della vigilanza; vere e proprie figure di famiglia nel senso più autentico del termine. Ma è con Menichelli che papà aveva un'intesa particolarmente stretta, dovuta a molte ragioni tra cui un tratto caratteriale che li accomunava: la riservatezza.Papà diceva sempre che erano due le persone di cui poteva fidarsi ciecamente: oltre a Menichelli, Anna Azzolini, la sua segretaria. Quando, poi, la situazione politica italiana peggiorò e iniziarono gli anni più difficili, quelli segnati dalla violenza e dal terrorismo, venne deciso il rafforzamento sia della scorta che accompagnava papà, sia di quella che presidiava casa nostra. Mentre, però, la composizione della seconda cambiava spesso, quella della prima era stabilmente formata da quattro persone: Alberto Menichelli, Dante Franceschini, Pietro Alessandrelli e Lauro Righi. Poi arrivarono gli altri, tra i quali Roberto Bertuzzi, Otto Grassi e Alberto Marani. Persone divenute nel tempo parte integrante della nostra vita, come noi della loro. Erano l'ombra di papà. In questo libro Menichelli racconta molto bene quanto fosse diversa la vigilanza organizzata dal Partito da quella che proteggeva, ad esempio, Aldo Moro. Nel Pci era il Partito che provvedeva alla sicurezza del segretario, e lo faceva con uomini scelti non solo per la loro professionalità, ma perché condividevano ideali e valori. Uomini che hanno dedicato la propria vita alla realizzazione di un'idea politica, anche attraverso il lavoro di tutela dell’uomo che la rappresentava, con lunghi e faticosi turni di lavoro, ripetute assenze dalle famiglie e per un salario sicuramente molto modesto. Quando Franceschini venne chiamato alla Camera dei Deputati a fare l'autista - con uno stipendio certamente più alto - rifiutò in modo categorico perché «lui, il Partito, non l'avrebbe mai lasciato».È lo stesso Franceschini che durante il sequestro di Moro disse: «fosse successo al segretario del Pci, lo avremmo cercato noi per tutte le case di Roma». Papà non veniva mai lasciato solo e nelle occasioni di tempo libero si cercava, laddove era consentito, di stare tutti insieme. Se la domenica si decideva di andare a pranzo fuori, lo si faceva con la scorta, le mogli e i figli. Quando si sentì male a Padova, mia madre partì la notte stessa con zio Giovanni. Noi figli la raggiungemmo il giorno seguente con l'aereo delle nove per Venezia. All'aeroporto rimasi malissimo quando mi accorsi che - per una disposizione del partito di Padova - non era venuto a prenderci Menichelli, la sua presenza ci avrebbe aiutato in quella situazione così drammatica. La nostra familiarità con lui era tale che nei momenti di gioia come in quelli di dolore, ci aspettavamo sempre di trovarlo. E quando ci accompagnò a casa dopo il funerale, ci disse una frase difficile da dimenticare: «un dolore così forte io non l'ho provato neanche quando è morto mio padre. Ricordatevi che Menichelli per voi ci sarà sempre». E così è stato. Basti un esempio. Mia sorella Laura nel 1984 aveva appena compiuto quattordici anni e quell'anno, a settembre, avrebbe iniziato il ginnasio. Alberto, per attenuare il trauma rappresentato dall'assenza di papà, volle accompagnarla a scuola ogni mattina, venendola a prendere a casa con la sua auto privata. Lo fece per l'intero anno scolastico e, ovviamente, si trattava di una decisione tutta e solo sua, non certo del Partito.Si capisce dunque il nostro rammarico quando, dopo la morte di papà, tornato a lavorare alle Botteghe Oscure, il Partito decise di emarginarlo assegnandogli un incarico di tutt'altro tipo. Quando andavamo a incontrarlo alla sede del Pci, lo trovavamo dietro a una scrivania, intento a battere sulla macchina da scrivere con un dito solo. In questi trent'anni passati dalla morte di papà si è parlato spesso male dell'apparato del Pci rappresentandolo solo come un elemento di conservazione e di immobilismo. Eppure di quell'apparato hanno fatto parte le persone della vigilanza di cui si parla in questo libro: uomini e donne che hanno lasciato il lavoro e la vita precedente scegliendo di entrare nel Partito, non certo per interesse economico - o di carriera - ma perché, come si diceva una volta, «ci credevano». Al punto da identificare la propria esistenza in un ideale politico. In qualcosa, cioè, che poteva cambiare la vita: la propria e quella degli altri.