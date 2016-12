Torna Live Earth, il 18 giugno concerto globale per l'ambiente

New York, 21 gen. (askanews) - Il cantante Pharrell Williams e l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, hanno annunciato il Live Earth 2015, la seconda maratona musicale planetaria per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico. I concerti si terranno in tutti i continenti il prossimo 18 giugno, otto anni dopo il grande evento a cui parteciparono molti artisti di fama mondiale, come Madonna, James Blunt, Metallica, Bon Jovi, Linkin Park, Beastie Boys, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Alicia Keys, Roger Waters, Chris Cornell, Lenny Kravitz, Enrique Iglesias e i Police.