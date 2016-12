Roma, 21 gen. (askanews) - "Le riforme, la legge elettorale, i giudici della Consulta, il presidente della Repubblica si fanno con l'opposizione, non vedo alcun problema. A chi dice che su questi passaggi ci sono anche i voti delle opposizioni, dico chè è giusto e doveroso. Poi sull'azione di governo c'è una maggioranza che lavora in autonomia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi in diretta da Davos.