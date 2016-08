Opec:non tagliamo offerta petrolio perché altri l'aumenterebbero

Roma, 21 gen. (askanews) - Negli ultimi 10 anni i paesi dell'Opec hanno sistematicamente diminuito l'offerta di petrolio, mentre i produttori che non aderiscono al cartello hanno aumentato le loro forniture. "Mettere assieme Stati Opec e non Opec per risolvere il problema del cali dei prezzi non ha funzionato, e per questo al vertice di novembre all'Opec non abbiamo ridotto l'offerta". Lo ha affermato il segretario generale dell'Opec, Abdalla Salem El Badri durante il Wolrd Economic Forum.