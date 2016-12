Lotta all'Isis, Obama 'chiama' Congresso per rafforzare l'azione

New York, 21 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha chiesto al Congresso di autorizzare l'uso della forza contro l'Isis, durante il discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato ieri sera. Una mossa necessaria per "annientare l'Isis", la cui avanzata in Siria e Iraq, secondo il presidente, è stata fermata grazie ai raid della coalizione guidata da Washington. Perché Obama ha fatto questo appello alle Camere? Cosa cambia nella sua strategia?