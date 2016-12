Roma, 21 gen. (askanews) - "Prendo atto che come sul Jobs Act una parte della minoranza del mio partito decide di muoversi in autonomia. E' una posizione che non condivido e non credo che la condividano i militanti delle feste dell'Unità, ma questo è ininfluente ai fini del risultato finale". Dunque "andiamo avanti nel rispetto delle opinioni di tutti". Così il premier Matteo Renzi, da Davos.