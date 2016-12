In vendita a Hollywood la villa di Marlon Brando

Roma, 21 gen. (askanews) - Sulle colline di Hollywood domina la città una bellissima villa, quella di Marlon Brando. Un piccolo castello di quasi 500 mq con soffitti a volta, scrive il sito specializzato blog.casa.it, corridoi curvi e grandi ambienti in cui si respira ancora l'epoca glamour dell'elegante Hollywood di un tempo. La villa, in vendita per 3.495.000 di dollari, disponde di una grande zona giorno con un camino in pietra calcarea, una particolare cucina che si sviluppa sinuosa in una stanza curva, 3 camere da letto con una master suite, sala da pranzo, cantina e un rigogliosissimo giardino.