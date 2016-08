Expo, Martina: da Italia grande lavoro sui contenuti

Roma, 21 gen. (askanews) - "Abbiamo l'obiettivo di dimostrare che la grande eredità dell'Expo è la potenza del suo tema", di "dimostrare che "l'Italia non fa solo i cantieri, ma fa anche un grande lavoro sui contenuti che dà un'anima all'Expo". Lo ha spiegato il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina presentando, nella sede Rai di Roma, l'"Expo delle idee", evento che si terrà all'Hangar Bicocca di Milano il prossimo 7 febbraio - a cui parteciperà tra gli altri il premier Matteo Renzi - e che consisterà in una giornata di lavoro animata da oltre 500 esperti, organizzati in 40 tavoli tematici, che si confronteranno sulle questione centrali dell'Expo, raccogliendo proposte e idee per la successiva scrittura della Carta di Milano, che rappresenterà l'eredità dell'esposizione universale.