Calcio, Coppa Italia, Stramaccioni: "A Napoli per giocarcela"

Roma, 21 gen. (askanews) - A Napoli per giocarcela. E' il mantra di Andrea Stramaccioni che prepara la trasferta del san Paolo per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani alle 21. "Giochiamo contro una squadra forte e in un buon momento - dice il tecnico dell'Udinese - ma nella gara secca possiamo mettere in difficoltà chiunque, pur sapendo, come detto, che loro sono una squadra forte". Turnover limitato: "Sarà difficile farlo perché c'è una situazione di emergenza. La nostra priorità è il campionato, ma schiereremo la formazione migliore per onorare questo impegno, che anche se a casa loro ci permetterebbe di passare il turno con una vittoria. Abbiamo perso Piris e Domizzi, quindi anche nel reparto difensivo adesso siamo corti, contando anche la squalifica di Bubnjic. Se non recupererà Piris, non avremo il terzo difensore centrale". Il pareggio con il Cagliari non è stato digerito: "Ci tenevamo a girare a 26 e lo meritavamo". Ultima battuta su Di Natale. "Di Natale partirà perché è a disposizione. Con lui c'è una gestione condivisa, perché le sue condizioni sono importanti per noi, perché è il capitano, oltre che miglior giocatore. Tutte le volte che non ha giocato, è stato perché abbiamo valutato insieme come gestirlo. Con me ha sempre dato il 100% e lo ringrazio, perché si è sempre messo al servizio dell'Udinese, con qualsiasi minutaggio".