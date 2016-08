Ucraina, primo morto dopo la tregua

Primo morto in Ucraina orientale, dopo la tregua. Una serie di bombardamenti sporadici, con raffiche di armi automatiche, si sono verificati all'alba di oggi nella periferia della città portuale. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. Forti esplosioni sono state sentite anche vicino all'aeroporto di Donetsk e si teme sempre di più che il cessate-il-fuoco, firmato a Minsk, possa saltare. L'area è sotto il controllo di Kiev da maggio, ma da allora ha subìto diversi attacchi da parte dei separatisti russi.Una serie di bombardamenti sporadici, con anche raffiche di armi automatiche, si sono verificati all'alba di oggi nella periferia di una delle principali città dell'Ucraina orientale, Mariupol. Già ieri forti esplosioni erano state sentite nella zona est di questa città portuale. Una colonna di fumo e fiamme si è levata all'orizzonte da un posto di controllo delle forze governative ucraine. Anche un impianto industriale, un camion e un distributore di benzina sono stati visti bruciare. Secondo testimoni, le esplosioni sono causate da un prolungato fuoco di artiglieria pesante.Parallelamente resta altissima la tensione diplomatica lungo la linea Bruxelles-Mosca, con il Cremlino che esplicitamente minaccia di reagire nel caso in cui l’Unione Europea dovesse confermare il nuovo pacchetto di sanzioni, del resto già decise e la cui formalizzazione è attesa lunedì. «Se la nuova lista di sanzioni della Ue entra in vigore - avverte il ministero degli esteri russo - ci sarà sicuramente una reazione da parte nostra». Così, in questa lotta di nervi, gli occhi restano puntati sul fronte, la martoriata zona dell’est russofono ucraino. Nel timore che, da Mariupol, l’incendio possa riprendere rapidamente su più vasta scala.È chiaro a tutti che solo se la calma dovesse mai consolidarsi, se si registrasse una seppure precaria stabilizzazione, nelle prossime ore potrebbe alzare la voce in occidente chi, sottotraccia, si è opposto a misure economiche che comportano certamente gravi danni all’economia russa, ma anche ingenti costi ai Paesi esportatori. Il tema è delicato: non è un caso che il nuovo giro di vite messo a punto ieri sera dall’organismo che riunisce gli ambasciatori dei 28 Paesi dell’Ue, il Coreper, è frutto di una maratona negoziale di 48 ore durante la quale ci si è confrontati con le posizioni varate dalla Commissione, vagliando anche le virgole - raccontano fonti diplomatiche - nel tentativo di limitare i danni per le proprie economie.È noto in effetti che le ripercussioni delle misure restrittive già varate si stanno facendo sentire, gravemente appesantite anche dalle contromisure di Mosca su varie categorie di prodotti agroalimentari: a partire da un embargo per un valore stimato di oltre cinque miliardi di euro, di cui 200 milioni per l’Italia. Da qui le espressioni di scetticismo giunte dai paesi come Repubblica Ceca o Slovacchia. Attendendo di capire se la tregua verrà rispettata, nel mirino delle nuove sanzioni compaiono gli stessi settori già toccati il 31 luglio: il mercato dei capitali, la difesa, i beni a doppio uso civile e militare, le tecnologie sensibili. C’è inoltre una nuova lista di persone, alle quali saranno congelati beni e bloccati visti: inclusi la nuova leadership di Donbass, il governo della Crimea e personalità russe.Papa Francesco incoraggia gli sforzi compiuti «nella ricerca di una tregua nelle regioni interessate dal conflitto in Ucraina orientale», che ha definito «passi significativi». «Pur avendo sentito oggi delle notizie poco confortanti, auspico - ha detto dopo l'Angelus - che essi possano recare sollievo alla popolazione e contribuire agli sforzi per una pace duratura». «Prego - ha assicurato infine - affinché, nella logica dell'incontro, il dialogo iniziato possa proseguire e portare il frutto sperato».Sulla vicenda entra anche Silvio Berlusconi. A fianco dell’”amico Vladimir” e contro la Nato. "Siamo in angoscia per la profonda crisi. dell'economia che va di male in peggio e ancora più per la situazione internazionale e per le decisioni dei vertici occidentali, americani, la Nato, i vertici europei che direi incredibilmente e irresponsabilmente, hanno cancellato e stanno cancellando il grande lavoro e i risultati che avevamo conseguito noi nel 2002 con il trattato di Pratica di Mare, mettendo fine a mezzo secolo di guerra fredda che ci aveva angosciati", ha detto Berlusconi. Per il leader di Fi, "a causa di una malaugurata carenza di leadership internazionale" si sta assumendo "un atteggiamento ridicolmente e irresponsabilmente sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, che non può non difendere i cittadini ucraini di origine russa che considera come fratelli".