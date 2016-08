Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

La tregua vacilla sul fronte ucraino. I ribelli filo-russi dell’est dell’Ucraina hanno accusato l’esercito di Kiev di aver violato il cessate il fuoco firmato venerdì a Minsk. Un autorevole membro del Parlamento dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk ha riferito che unità ucraine hanno lanciato diversi missili verso le postazioni ribelli dopo l’entrata in vigore della tregua alle 18 (le 17 ora italiana) di venerdì e ha ribadito che le milizie filo-russe continueranno a battersi per l’indipendenza. Secondo le accuse dei filorussi inizia quindi già a traballare la tregua entrata in vigore con un accordo last minute raggiunto a Minsk, mentre continuavano i bombardamenti a Donetsk e a Mariupol con altri sette civili uccisi, scoppia improvvisamente la pace nell’est ucraino.Una intesa che ha ottenuto il duplice esito di salvare il presidente ucraino Petro Poroshenko dall’umiliazione di una sconfitta militare dopo l’incursione delle truppe russe, e il leader del Cremlino Vladimir Putin, almeno per ora, dalle sanzioni definite dalla Ue. Il nuovo pacchetto, «duro e corposo», andrà infatti di pari passo con l’applicazione dell’accordo sulla tregua, come ha spiegato il premier italiano Matteo Renzi a conclusione del Summit Nato di Newpart in Galles. La discussione sullo status dell’est, come pure sull’eventuale adesione di Kiev ad una Nato che mostra i muscoli ai confini russi, è solo rinviata, probabilmente a dopo le elezioni politiche ucraine del 26 ottobre, che rinnoveranno un parlamento ormai non più rappresentativo. Poroshenko ha già anticipato di essere pronto a concedere un non meglio precisato «decentramento», con libertà economica e linguistica.Al momento Putin appare come il vincitore della crisi: l’ingresso dei suoi parà ha ribaltato i successi dell’esercito ucraino costringendo Kiev al negoziato, il conflitto è solo congelato a tutto favore dei ribelli con tanto di loro riconoscimento come controparte, le sanzioni si allontanano e lui ne esce come il «pacificatore» insieme a Poroshenko, escludendo Usa, Ue e singole potenze europee da una ribalta che trasferisce a Minsk, ossia nel cortile di casa. Certo, resta l’irritazione per il rafforzamento dell’Alleanza nell’Europa orientale, ma questa è un’altra partita da continuare a giocare: il ministero degli esteri russo ha già ammonito che la Nato ha usato la crisi ucraina solo «come pretesto per attuare piani concepiti da tempo» e che le annunciate esercitazioni congiunte in Ucraina non faranno che «accrescere la tensione» e «minacciare» i progressi nel processo di pace.