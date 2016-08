Ucraina, è tregua fra Kiev e filorussi

Al mondo manca l'Europa

non l'Occidente

La parola chiave è Spearhead. E’ il perno del nuovo piano di risposta (Rap) dell’Alleanza partorito dal vertice Nato. “Spearhead”, vale a dire una forza di intervento immediato che avrà cinque basi-deposito nei Paesi baltici, Polonia e Romania e che sarà «moto reattiva» e «avrà una presenza continua» nell’Est europeo.Ad annunciarlo è il segretario della Nato, Anders Fogh Rasmussen, spiegando che questo Readiness Action Plan è volto a «rafforzare la nostra difesa collettiva» e manda un «chiaro messaggio a ogni potenziale aggressore: la Nato protegge tutti gli alleati, in ogni momento». La Nato blinda i confini orientali con la Russia.Un messaggio chiaro, duro, indirizzato all’uomo del Cremlino: Vladimir Putin. «Se pensate di attaccare un alleato, vi troverete di fronte l’intera Alleanza», tuona Rasmussen. Ma si spera che questo scenario di guerra resti virtuale. E che a prevalere sia il linguaggio, più rassicurante della diplomazia. Un segnale in tale senso viene da Kiev e da Mosca.Secondo i media ucraini e russi, è stato firmato a Minsk il protocollo per il cessate il fuoco a partire dalle 18 di oggi. Kiev è rappresentata dall’ex presidente ucraino Kuchma, Mosca dal suo ambasciatore a Kiev Zurabov, le autoproclamate repubbliche di Donetsk rispettivamente dai premier Zakharcenko e Plotniski, per l’Osce Heidi Tagliavini. Tra i 14 punti del protocollo siglato a Minsk per il cessate il fuoco in Ucraina orientale figurano - sempre secondo i media locali - il controllo internazionale del cessate il fuoco e lo scambio dei prigionieri. A Minsk hanno firmato il protocollo per il cessate il fuoco», ha twittato il presidente ucraino Poroshenko confermando che entrerà in vigore da oggi. «Le nuove sanzioni dell’Unione potranno essere sospese», annota la cancelliera tedesca Angela Merkel a conclusione del vertice Nato.Da Newport parla Matteo Renzi. «Il vertice Nato occupa pagine di giornali per le questioni come la vicenda Ucraina e le novità di questi ultimi minuti, per l'importanza dell'Iraq. Ma partecipare al primo vertice Nato, per me, è stata un'emozione particolare. È forte il bisogno di sicurezza ancora oggi, ma la risorsa di cui la Nato ha più bisogno è ancora la politica», dice il premier italiano in conferenza stampa alsummit Nato.