Siria, dossier Oxfam: «Ora embargo totale armi»

9 settembre 2014

Un atto d'accusa documentato. Richieste puntuali. La risposta della comunità internazionale alla crisi siriana è fallimentare su 3 fronti: aiuti insufficienti, scarse offerte per una nuova sistemazione, continui trasferimenti di armi. Per questo Oxfam chiede con urgenza all’Onu di imporre un embargo sulle armi a tutte le parti belligeranti, e ai governi dei paesi più ricchi di contribuire con una giusta quota di aiuti, offrendo accoglienza al numero crescente di siriani in fuga dalla violenza.Il nuovo rapporto pubblicato oggi da Oxfam, mostra il dettaglio di come l’appello di 7,7 miliardi di dollari sia finanziato per meno della metà, mentre il continuo rifornimento di armi alimenta ovunque violenza, indebolendo ogni sforzo di pace. I paesi ricchi offrono rifugio a un numero insignificante di siriani, a fronte dello sforzo immane dei paesi confinanti che hanno accolto i 3 milioni di siriani fuggiti dal conflitto.“Riconosciamo che l’Italia ha cercato di aumentare il proprio impegno sulla crisi siriana nel corso dell’ultimo anno – ha detto Riccardo Sansone, coordinatore emergenze umanitarie di Oxfam Italia - Tuttavia ancora l’investimento è insufficiente per un paese che oggi vuole esprimere un ruolo di primo piano in Europa e nel Mediterraneo sui temi della pace e dei diritti umani. Chiediamo pertanto al Ministro Mogherini, prima di assumere il ruolo di Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, di agire per aumentare l’impegno del nostro paese”.La Russia, uno dei principali esportatori di ami in Siria, ha contribuito con appena l’1% della “giusta quota” di aiuti che potrebbe offrire; Francia e USA rispettivamente solo con il 33% e il 60%, mentre continuano a trasferire armi. Molti paesi del Golfo contribuiscono con più del dovuto, ma non fanno abbastanza per arrestare il flusso di armi. Altri donatori generosi sono Gran Bretagna e Danimarca.“E’ la più grande crisi umanitaria degli ultimi decenni e la risposta della comunità internazionale è ancora inadeguata. In Siria un flusso incessante di Kalashnikov, bombe e missili non fa che alimentare terribili violenze, mentre gli aiuti arrivano col contagocce a chi ne ha disperatamente bisogno. – ha aggiunto Sansone – I paesi vicini ospitano milioni di rifugiati, molti dei quali necessitano con urgenza di cure, acqua, cibo e un tetto. Non c’è ancora nessun embargo su armi e munizioni e solo pochi paesi si sono fatti avanti per offrire accoglienza anche solo a un numero esiguo di profughi. La comunità internazionale deve cominciare ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle vittime di questo conflitto.”