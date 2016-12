4 settembre 2014 A - A

La Nato si ritrova a Newport, in Galles, nel vertice con la Russia per decisioni importanti sulla crisi in Ucraina. Si punta a una soluzione di lungo termine per stabilizzare la situazione nel settore orientale dell'Europa. La strategia dovrà essere soprattutto diplomatica più che militare, anche perché vengono affrontati temi delicati come le spese militari dei Paesi membri, durante questo periodo di crisi economica. In caso di conflitto aperto, la Russia potrebbe schierare oltre 845mila soldati, 2.500 carri armati, 2.800 blindati, 5.400 pezzi d'artiglieria e 5.600 aerei fra caccia e bombardieri. La Nato potrebbe rispondere mettendo insieme le forze armate dei 28 Paesi membri, Usa e Canada compresi.La cittadina gallese è blindata per l'arrivo dei 60 leader mondiali dell'Alleanza Atlantica che giungeranno per il vertice. Ci sarà anche il presidente ucraino Poroshenko per l'incontro a sei personalità prima del vertice di due giorni. Al centro chiaramente la crisi ucraina, i rapporti con Mosca e il peso della Nato nell'Est europeo. Il presidente Usa Obama e il premier britannico Cameron richiameranno gli alleati alla fermezza anche contro i jihadisti dell'Isis. Il presidente Usa, Barack Obama, e il primo ministro britannico, David Cameron, hanno assunto una posizione comune di sostegno a Kiev, in un intervento congiunto pubblicato sul quotidiano: «La Russia ha violato le regole con la sua annessione illegale e autoproclamata della Crimea e con l'invio di truppe sul suolo ucraino minacciando e minando le fondamenta di uno Stato sovrano», ha detto i due leader alla vigilia del vertice. «Con la Russia che tenta di forzare uno Stato sovrano ad abbandonare il suo diritto alla democrazia e che decide il suo avvenire con le armi, dovremo sostenere il diritto dell' Ucraina a decidere del suo proprio avvenire democratico e proseguire nei nostri sforzi per rafforzare i mezzi dell' Ucraina», hanno aggiunto.Intanto, sul campo si lavora a un cessate il fuoco. Il premier dell'Ucraina, Arseni Iatseniuk, ha annunciato al consiglio dei ministri un Progetto Muro per «costruire una vera frontiera con la Russia», Paese quest'ultimo che a suo avviso dovrebbe essere indicato come «aggressore» nella nuova dottrina di difesa ucraina. Vladimir Putin, da parte sua, per la pace: ritiro delle truppe ucraine dal sud-est, cessazione delle azioni militari dei ribelli, esclusione dell'uso dell'aviazione contro i civili, pieno e oggettivo controllo internazionale del cessate del fuoco, scambio di prigionieri.