Qual è la vera priorità della politica estera? Qual è la minaccia più grave tra il nazionalismo russo e la guerra santa del Califfo Ibrahim? Il vertice dei capi di governo dell’Alleanza atlantica oscilla, anzi sbanda. Tirato da una parte dai Paesi dell’est Europa - la “nuova Europa” che considera Putin il proprio nemico storico e, non credendo in alcuna soluzione politica, vorrebbe trascinare Stati Uniti e Unione europea in un conflitto militare - e dall’altro dal peso delle sue colpe in Medio Oriente e nel mondo arabo (a partire da quella dissennata guerra contro l’Iraq che è all’origine della destabilizzazione attuale, che Bush e Blair porteranno come responsabilità indelebili e che la Nato doveva impedire, almeno in nome dell’incompiuta missione in Afghanistan).Ci si domanda cosa sia oggi l’Occidente. Se abbia una bussola. Se sia cosciente dei propri valori, se abbia le forze morali per difenderli, se si renda conta che la globalizzazione non riguarda solo i mercati e la finanza. Ma bisognerebbe chiedersi anzitutto se sia davvero l’Occidente il soggetto mancante, il vuoto da colmare per poter disegnare di nuovo una mappa della governabilità mondiale. E l’impressione è che la categoria di Occidente, se pure serve a sottolineare i tratti culturali comuni tra Europa e America, oltre che la loro insostituibile alleanza strategica, non serve molto a sciogliere i nodi geo-politici che le crisi di questi anni hanno di molto aggrovigliato.Gli Stati Uniti, sotto la guida conservatrice e la dottrina neo-cons, hanno cercato di sostituire l’unilateralismo americano al precedente equilibrio del mondo e questa impostazione (che faceva a meno dell’Europa) ha prodotto il più clamoroso dei fallimenti. Non solo. Ha sottratto al mondo capacità di guida e forza di cooperazione. La globalizzazione ha accentuato il multipolarismo, ha rafforzato alcune potenze regionali, ha dato impulso a nuovi attori globali. Ora il mondo non ha più un ordine. I conflitti aumentano. Le Nazioni Unite e il diritto internazionale sono ai margini, sovrastati dalla realpolitik e dalle politiche di potenza. Gli stessi Stati Uniti, per liberarsi dell’eredità di Bush, hanno guardato verso l’Asia e cercato di ridurre l’impegno militare nei Paesi arabi: ma sono confusi, senza rotta. Quasi non distinguono avversari e alleati. Pochi mesi fa erano pronti a bombardare Assad (alleato di Putin), oggi programmano di bombardare l’Isis nemico di Assad.Il problema per l’Europa non è di tornare ad affacciare la testa sul mondo poggiando sulle spalle degli Usa. Il problema dell’Europa è anzitutto l’Europa che non c’è. Il mondo avrebbe bisogno di un’Europa capace di una propria autonomia, di una propria politica, di una propria visione. Probabilmente l’anello mancante è proprio la vecchia Europa. L’Europa come fattore di stabilizzazione, come contrappeso alla globalizzazione che allarga le diseguaglianze e semina guerre. Nessun intende togliere valore all’Alleanza atlantica. Ma non aggiungerà nulla agli Stati Uniti, né li aiuterà ad uscire dalla confusione strategica, se l’Europa non si darà un baricentro, una vera unità politica. E’ l’Europa la soggettività che manca. La soggettività dell’Occidente non sarebbe un surrogato sufficiente per l’Europa.Un’Europa unita non può pensare di fare la guerra a Putin rincorrendo l’estremismo dell’ultradestra dei Paesi dell’est. L’aggressività russa va respinta, il nazionalismo di Putin va frenato con gli strumenti della politica: ma l’Ucraina resta un Paese multietnico, la sua popolazione è in parte europea e in parte russa, la soluzione non può non essere trovata in una federazione, o in un sistema di autonomie e di libertà reciproche. Deve risultare chiaro che l’Europa vuole la soluzione politica, negoziata. Non la guerra. Nell’ambiguità invece, non solo Putin ma anche le frange estreme che combattono in nome dell’Ucraina anti-russa si sentiranno legittimate a inasprire il conflitto, a uccidere, a violare il diritto. E nell’ambiguità anche gli Stati Uniti saranno tentati di forzare la mano, saranno indotti a ulteriori errori, non riuscendo a governare i vari fronti ai quali sono chiamati.Che si decida o meno di rafforzare qualche base Nato nei Paesi dell’est, l’Europa ritroverà se stessa e una propria unità solo costruendo una soluzione politica e recuperando un dialogo con Mosca. Il che non vuol dire cedere. Ma vuol dire recuperare la missione fondante, il valore costitutivo dell’Europa. E, se la “nuova Europa” pretendesse di far entrare l’Ucraina nella Nato, oppure di subordinare qualunque impegno sul Mediterraneo e in Medio Oriente alla confrontation con la Russia, dovrebbero essere i tre Paesi fondatori, la Germania, la Francia e l’Italia a dire con nettezza che questa sarebbe non la rinascita dell’Europa ma l’inizio della sua divisione e del suo inesorabile declino.Perché non dovrebbero esserci dubbi, guardando al mondo, che ciò che sta accadendo tra l’Iraq e la Siria, tra Gaza e la Libia è molto più esplosivo, molto più dirompente, allo stato molto più ingovernabile. In gioco è il destino del mondo. Religioni, civiltà, petrolio, politiche di potenza: quel conflitto condizionerà il secolo futuro. Non è un caso che le parole del Papa suonino così profetiche: forze perché è il primo Papa non occidentale. Resta il fatto che anche lì manca l’Europa. Bisognerebbe ricordarlo nelle riunioni Nato e in quelle Ue: il mar Mediterraneo non è la frontiera dell’Italia o della Spagna. E’ il confine dell’Europa. Invece l’Europa o è assente o è divisa. Eppure, come interlocutore unitario, potrebbe valere anche più degli Stati Uniti. Non va dimenticato che Arabia Saudita e Turchia, Qatar ed Egitto non esistano a usare i gruppi estremisti, finanche i jihadisti, per indebolirsi a vicenda. Se ci fosse una Unione europea capace di parlare con una voce, le stesse relazioni inter-arabe potrebbero essere diversamente influenzate (fu l’Europa in Libano, su iniziativa italiana, a trovare una soluzione proprio quando gli americani abbandonarono il campo).Va detto però una cosa. L’Europa non troverà mai una politica estera comune se continueranno gli attuali squilibri interni sul piano economico. La politica di austerità, oltre a essere una condanna per i Paesi con alto debito, è anche un fattore drammatico di divisione. L’altra sera Mario Draghi ha compiuto una scelta importante, ma bisogna capire se è il massimo di politica espansiva a cui possiamo aspirare o se è l’inizio di un cambio di rotta. Le flessibilità sui bilanci di cui si parla a Bruxelles è assolutamente insufficiente. L’Italia deve fare al più presto le riforme per recuperare competitività, ma non può farle a prezzo di una lacerazione sociale. Competitività e coesione vanno di pari passo. Riforme e sviluppo non possono divorziare. Altrimenti non è l’Italia che salta. E’ l’Europa che deflagra e fallisce.Prima dell’Occidente per noi c’è l’Europa. L’Europa che non può fare a mano del Mediterraneo e non può più tollerare gli squilibri interni provocati dalla politica di austerità. L’alleanza con gli Stati Uniti resta strategica. Ma è, appunto, un’alleanza. E se l’Europa fosse capace di ristabilire le proprie priorità, forse potrebbe anche rallentare - e sottoporre a una verifica più attenta e ampia - quel negoziato TTIP per un’area di libero scambio transatlantica, che si sta svolgendo nel modo più opaco possibile. Invece di garantire più libertà, rischia di produrre nuovi squilibri.