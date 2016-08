Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

La svolta è in atto. «Il caso dei due marò è pronto per essere internazionallizato» con il coinvolgimento dell’Onu, stando alle dichiarazioni della ministra degli Esteri Federica Mogherini, che ha precisato che rimane aperto il dialogo con il governo indiano perché «le due strade non si escludono».«Oggi la priorità sono le condizioni di salute di Massimiliano Latorre - ha affermato la titolare della Farnesina in audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato - ma anche le condizioni di vita di entrambi i fucilieri, che chiaramente non sono le più serene». Mogherini ha poi ribadito «la scelta dell’internazionalizzazione, che ora è tecnicamente pronta». Tuttavia, ha aggiunto, «è chiaro che da non più di qualche mese c’è un nuovo interlocutore nel governo Modi, quindi è dovere di questo governo esplorare questa interlocuzione». Il capo della diplomazia italiana ha poi auspicato che la richiesta di fare tornare in Italia Latorre per motivi di salute venga accolta da parte indiana. Mogherini ha poi ricordato che il prossimo venerdì la Corte Suprema indiana dovrà esaminare la richiesta presentata per il permesso a rientrare di Massimiliano Latorre. «Mi auguro che la richiesta possa essere valutata con serenità e accolta» ha aggiunto.