Nuovo capitolo nell’interminabile «odissea-marò». I legali di Massimiliano Latorre hanno presentato alla Corte Suprema indiana una richiesta per il suo rientro in Italia «per consentire un suo più rapido e completo ristabilimento».Una prima udienza è in calendario lunedì 8 settembre. La richiesta di rientro di Latorre, è motivata dal malore che ne ha reso necessario il ricovero in un ospedale di New Delhi. «Non perché in India Latorre non sia curato bene - ha precisato l'avvocato -, ma per motivi psicologici e affettivi, per avere vicini la compagna e i figli». Secondo i legali, patologie come le ischemie cerebrali tendono a recidivare e che è assolutamente necessario eliminare i fattori di rischio, come è lo stress, e permettere al paziente di recuperare pienamente in un ambiente sereno e familiare.È possibile che una decisione del massimo tribunale indiano sul caso possa giungere nel giro di alcuni giorni.La richiesta della difesa era stata concordata in occasione della visita del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che lunedì scorso era volata a New Delhi per accertarsi delle condizioni di Latorre. Nelle stese ore la ministra degli Esteri, Federica Mogherini, aveva spiegato che il malore del marò «cambia la situazione» e il modo in cui deve reagire l'Italia «sotto tutti i punti di vista».