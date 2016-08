Latorre, spiragli su rimpatrio

E' più di uno spiraglio. E' l'inizio di una svolta possibile nell'interminabile “affaire-marò”. «Se la Corte Suprema concederà l’autorizzazione al rientro in Italia di Massimiliano Latorre, noi non ci opporremo». Così il ministro degli Esteri indiano Sushma Swaraj apre uno spiraglio sul rimpatrio in Italia del marò colpito da un attacco ischemico nei giorni scorsi. Stamattina la Corte Suprema indiana - su richiesta della difesa - aveva esentato Massimiliano Latorre dall'obbligo di firma presso il commissariato di polizia per due settimane per le sue condizioni di salute. Al tempo stesso i giudici avevano chiesto al governo un parere sulla richiesta di ritorno a casa di Latorre, colpito da ischemia. L'udienza è stata aggiornata al 12 settembre.Carlo Sica, avvocato dello Stato che segue il caso dei Marò dal 2012, aveva anticipato che «difficilmente l’udienza sarebbe stata risolutiva ipotizzando un tempo di due o tre settimane» per un nuovo pronunciamento. Una cosa è stata però ottenuta: Massimiliano Latorre proprio per le sue condizioni di salute, non avrà l’obbligo di firma presso il commissariato di polizia per due settimane.Secondo fonti giudiziarie, l'istanza esaminata dalla Corte Suprema per ottenere un rientro terapeutico in Italia del Fuciliere Massimiliano Latorre menziona un periodo di tre o quattro mesi necessari al suo completo ristabilimento. Nel caso di una concessione del permesso, la Corte porrebbe delle condizioni a garanzia che, si è appreso, l'Italia è pronta ad accettare. Domenica dalla Festa de l'Unità, la ministra della Difesa Roberta Pinotti si era detta molto preoccupata per la vicenda dei marò: « Se la situazione fosse stata facile, l’avremmo già risolta. Mi auguro si possa aprire un dialogo col nuovo governo indiano, altrimenti c’è la strada dell’internazionalizzazione con il coinvolgimento dell’Onu».Ma proprio quando si riaccende la speranza della famiglia, la posizione dei due militari sembra aggravarsi. Secondo quanto riportato dall’Hindustan Times, infatti, Massimliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti in India dopo la morte dei due pescatori indiani, avrebbero cercato di coprire il loro operato facendo pressioni sul capitano della Enrica Lexie.Sull’Hindustan Times si legge: «Dopo l’incidente del 15 febbraio del 2012, il capitano della Enrica Lexie scrisse una e-mail sostenendo che i sei pescatori a bordo del StAntony erano armati. Ma gli inquirenti invece trovarono tutti e 11 i pescatori disarmati: non c’era alcuna arma a bordo». Sarebbero stati proprio i marò a chiedere che nel resoconto dell’incidente si sostenesse che i due pescatori uccisi fossero armati - motivo per cui i militari italiani, credendoli malintenzionati, spararono.Secondo il giornale indiano, l’e-mail fu mandata a un’organizzazione per la sicurezza marittima perché fosse trasmessa all’Organizzazione Marittima Internazionale, l’agenzia Onu che si occupa di sicurezza sui mari. «Ma quando la Nia, l’agenzia nazionale indiana per la sicurezza, durante la sua inchiesta, ha interrogato il capitano dell’Enrica Lexie», Umberto Vitelli, egli «ha negato di esser stato testimone dell’incidente e ha spiegato di aver mandato l’e-mail perché pressato dai marò accusati». «Il piano - ha raccontato ancora la fonte anonima - era di far passare i pescatori indiani come pirati».La Nia, l’agenzia che deve formalizzare l’accusa contro i due militari, non ha voluto commentare le rivelazioni dell’Hindustan Times. «presenteremo i nostri carichi di imputazione al giudice di merito un volta che tutte le questioni relative al caso saranno chiarite in Corte Suprema», si è limitato a commentare un portavoce.Pio Schiano, direttore della Fratelli D’Amato Dolphin Tanker, armatrice della Enrica Lexie, ha prontamente smentito: «Il comandante Umberto Vitelli non ha mai rilasciato a qualsivoglia autorità alcuna dichiarazione in cui ha detto di avere visto armi o persone armate». E ancora: «Il comandante non avrebbe potuto vedere alcuna arma perché era nel ponte di comando: quindi si smentiscono categoricamente le notizie diffuse dalla stampa indiana».