L'Italia a fianco dei peshmerga curdi in funzione anti-Isis. «Allo stato è possibile ipotizzare l’inizio delle consegne al termine della prima decade di settembre». Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, alle commissioni Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato. È prevista una copertura finanziaria di circa 1,9 milioni di euro per l’invio delle armi dall’Italia in Iraq. «Sono in corso di finale perfezionamento le attività diplomatiche, organizzative e logistiche finalizzate al trasporto e alla consegna dei materiali richiesti». Una parte delle armi da inviare, ha proseguito, deriva da eccedenze del materiale nazionale, il resto è quello confiscato sulla motonave Jadran Express. Si tratta di 500 mitragliatrici MG 42/59, 100 mitragliatrici 12.7, 250mila munizioni per ciascuna delle due tipologie di armi (materiale nazionale), 1.000 razzi rpg 7, 1.000 razzi rpg 9 e 400mila munizioni per mitragliatrici di fabbricazione sovietica (materiale confiscato.Anche Londra si mobilita contro la minaccia dell'Is. Il Premier David Cameron, che questa mattina ha presieduto un vertice del Comitato Cobra per le emergenze, ha affermato in un Question Time alla Camera dei Comuni: "Non cederemo mai al terrorismo" e ha definito come "rivoltante e brutale" l'uccisione del giornalista americano Steven Sotloff. In tanto arriva l'annuncio dal Foreign Office di un blitz fallito per liberare David Haines, l'ostaggio britannico ancora nelle mani dei terroristi. Il ministro degli Esteri, Philip Hammond, ha aggiunto: "Esamineremo qualsiasi opzione possibile per proteggerlo" e ha precisato che il rapimento del britannico non rende più probabili raid aerei,sottolineando che non si tratta di un'opzione esclusa. "Non fa alcuna differenza nel nostro planning strategico", ha spiegato il ministro ai giornalisti. "Se giudicheremo che i raid aerei possono portare benefici, certamente li terremo in considerazione. Ma al momento non è stata presa alcuna decisione".Nel video della decapitazione di Sotloff, i terroristi dell'Is intimano al governo iracheno, guidato dallo sciita Haider al Abadi, di porre fine «a questa alleanza maligna con l’America contro lo Stato Islamico». E minacciano di uccidere un altro ostaggio, il britannico David Cawthorne Haines (questo, almeno, è il nome indicato dai terroristi). Il Foreign Office britannico non ha voluto commentare. Secondo Nbc News, David Cawthorne Haines è un ex soldato britannico che ha lavorato per una serie di organizzazioni umanitarie ed è stato rapito in Siria all’inizio del 2013. Una dirigente di una organizzazione civile di peacekeeping, «Nonviolent Peaceforce», ha affermato - riporta ancora la Nbc - che Haines lavorava per loro nel 2012, in Sud Sudan, e quando è stato rapito era al lavoro in Siria per un’altra organizzazione umanitaria. «Un tipo che è stato rapito con lui è stato rilasciato un paio di mesi fa e per questo speravamo che anche lui sarebbe stato rilasciato presto», ha dichiarato Tiffany Easthom, direttrice dell’organizzazione in Sud Sudan. Haines è «un ex soldato britannico, con grande conoscenza di luoghi insicuri», ha affermato ancora Easthom, aggiungendo che «ha lasciato la vita militare e voleva lavorare per le Ong», le organizzazioni non governative.Il nuovo video dell'orrore, si apre con uno speech di Obama poi, dopo il cartello «Un secondo messaggio all’America», Sotloff comincia a parlare. Il boia è alle sue spalle: «Sono Steven Joel Sotloff. Sono sicuro che sapete esattamente chi sono, adesso, e perché sto comparendo dinnanzi a voi. E ora, è il tempo per il mio messaggio: Obama, la tua politica estera e il tuo intervento in Iraq dovevano essere per la conservazione della vita e degli interessi americani. E allora perché devo essere io a pagare il prezzo di questa interferenza con la mia vita? Non sono anche io un cittadino americano? - continua il reporter - Avete speso miliardi di dollari delle tasse di contribuenti americani per spedire migliaia di nostri soldati nelle nostre precedenti guerre contro lo Stato Islamico, quindi qual è l’interesse della gente nello riaccendere una guerra? Per quel poco che so di politica estera, mi ricordo un tempo in cui non avresti potuto vincere un’elezione senza la promessa di riportare le nostre truppe a casa dall’Iraq e dall’Afghanistan, e di chiudere Guantanamo. Ed eccoti qui, Obama, verso la fine del tuo mandato, non avendo mantenuto niente di quanto promesso e spingendo ingannevolmente noi, il popolo americano, nel fuoco ardente». “Li seguiremo fino alle porte dell'inferno”, ribatte il vice presidente americano, Joe Biden. La sfida è aperta. Ed è una sfida mortale.