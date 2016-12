Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Il “Califfo Ibrahim” rilancia la sua sfida mortale agli Usa. E Barack Obama ribatte: «Non ci faremo intimidire» e «faremo giustizia». Il giorno dopo la diffusione del filmato con la decapitazione di Steven Sotloff da Tallin il presidente Usa parla di «un orribile atto di violenza».E dopo avere ricordato «l’agonia» della famiglia del giornalista giustiziato, ha detto che Steven è stato ucciso nel nome della religione, ma era il giornalista ad «amare il mondo islamico, nel quale ha viaggiato» in lungo e in largo. Obama si è detto «disgustato dalla barbarie dello Stato Islamico». «Il nostro obiettivo è smantellare e distruggere» lo Stato islamico ha aggiunto il presidente Usa, ribadendo che l’obiettivo è garantire che l’Isis «non sia più una minaccia per la regione e sicuramente possiamo raggiungere questo obiettivo. Il presidente ha fatto il parallelismo con Al Qaeda, riconoscendo che una volta indebolita una struttura di quel tipo, qualcosa rimane. L’importante è «neutralizzare la minaccia terroristica su ampia scala».«Abbiamo bisogno di mettere a punto una coalizione internazionale contro lo Stato islamico, in modo che si possano raggiungere ad esempio alcune tribù sunnite nelle zone che sono state occupate dall’Isis» ha spiegato ancora Obama. «Fin dall’inizio - ha ricordato Obama - fin dal momento in cui l’Is è arrivato a Mosul era chiaro che era una minaccia molto seria non solo per l’Iraq, ma per tutta la regione mediorientale e per gli interessi statunitensi ed è per questo che fin da allora abbiamo iniziato a mettere in piedi una strategia con diversi obiettivi».Poco dopo la diffusione della notizia la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Jennifer Psaki, commentava: «Un atto terrificante». Nel contempo interveniva il premier britannico David Cameron: «Video disgustoso e spregevole». E Matteo Renzi, come presidente di turno dell’Unione Europea, sottolineava: «Di fronte a un atto tanto raccapricciante, ci è sempre più chiaro quale sia la frontiera, quella della democrazia contro la barbarie».Steven Sotloff aveva anche la cittadinanza israeliana. A riferirlo al quotidiano di Tel Aviv “Haaretz” è una fonte del ministero degli Esteri israeliano. Sotloff veniva da una famiglia ebrea di Miami, e aveva studiato a Gerusalemme.Il loro obiettivo è inscritto nella denominazione del movimento: lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante. Un obiettivo praticato con ferrea determinazione e con una indiscutibile capacità militare. Un quadro dell'Isis è ben raffigurato dal report di Rid (Rivista italiana difesa) curato da Pietro Batacchi: «Isis - rimarca il report - ha dimostrato di essere ormai una forza para-convenzionale a tutti gli effetti in grado di condurre azioni complesse e sostenerle da un punto di vista logistico. Al di là della determinazione e della compattezza dei suoi ranghi, l'organizzazione può contare su equipaggiamenti pesanti catturati nelle caserme siriane o in quelle dell'Esercito iracheno o agli altri gruppi ribelli siriani con cui Isis è in guerra come carri armati, lanciarazzi multipli, sistemi anticarro.Equipaggiamento per la gran parte di origine ex sovietica ma anche più moderno, proveniente dagli arsenali occidentali e finito nel calderone siriano per alimentare la «resistenza» contro Assad. I suoi miliziani sono soldati a tutti gli effetti, capaci di impiegare le tecniche e le tattiche della guerriglia, supportandole con un ampio ricorso a camion bomba per aprire brecce in check point e caserme, ma anche di utilizzare e mantenere mezzi e dotazioni pesanti. Ad oggi - prosegue Batacchi - Isis potrebbe contare tra Iraq e Siria fino a 30.000 miliziani, inquadrati in battaglioni da 2/300 uomini ciascuno, e su un'estesa infrastruttura di supporto e logistica nell'Iraq occidentale e nel nord e nell'est della Siria. Un'area semi-santuarizzata grande quanto il Belgio grazie alla quale Isis può ri-raggrupparsi e distribuire in profondità tutto il proprio dispositivo. In Siria, il gruppo controlla gran parte del nord e dell'est, mentre in Iraq buona parte dell'ovest, a cominciare da Falluja e Ramadi, e, adesso, anche del nord».