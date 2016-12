8 settembre 2014 A - A

Mancano dieci giorni al referendum che si terrà nel Regno Unito sull'indipendenza della Scozia. E alla vigilia della storica consultazione, Londra è sotto shock dopo la pubblicazione di un sondaggio dell'istituto YouGov che ha rivelato che gli indipendentisti avrebbero guadagnato in una sola settimana 4 punti percentuali nei consensi e che i sì a favore della separazione sarebbero ora al 51%, contro il 49% dei no.Un'eventuale scissione, è evidente, creerebbe reazioni a catena non soltanto nella politica britannica ma anche nell'economia. Il cancelliere dello Scacchiere George Obsborne ha già chiarito che, in caso i sì prevalessero, la sterlina rimarrebbe inglese, mentre la Scozia non potrebbe più utilizzare la vecchia moneta. Allo stesso tempo il ministro delle finanze ha annunciato un piano d'azione per dare nuovi poteri fiscali, sulla spesa e sul welfare alla Scozia.Sarà un caso ma, mentre la City trema, la Borsa di Londra cede lo 0,9% e per la prima volta la sterlina cala ai minimi sul dollaro, Clarence House, residenza del principe del Galles e della principessa Kate, ha annunciato ufficialmente che William e sua moglie aspettano il secondo figlio. I due, già genitori del piccolo George, contano forse di far leva sui sentimenti degli inglesi e di portare più consensi alla causa del Regno Unito, a poco più di una settimana dal voto. Il piccolo nascerà nel 2015.