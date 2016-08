Di U.D.G. 6 settembre 2014 A - A

Non si fermano neanche davanti ai più indifesi. I bambini. Orrore senza fine targato Isis. A Mosul, capitale dell’autoproclamato Stato islamico, un centinaio di bambini iracheni, sciiti e yazidi, sono tenuti in ostaggio dagli jihadisti dell'Is. A darne conto è il giornale online inlingua curda Rudaw ma la notizia non può essere verificata in maniera indipendente. Secondo le fonti, 50 bambini sciiti e 45 yazidi sono tenuti in ostaggio in un orfanotrofio nel quartiere di Zuhir, nella città conquistata dallo Stato islamico a giugno. I minori fanno parte di un gruppo di centinaia di civili, per lo più donne e bambini, rapiti dai jihadisti a giugno nelle località di Tellafar e Shingal a est di Mosul.Una delle fonti ha spiegato, a condizione di anonimato, che estremisti dello Stato islamico hanno portato i bambini yazidi e sciiti nell'orfanotrofio dopo aver preso il controllo della città di Talafar a giugno e di quella di Shingal ad agosto. "Il luogo viene sorvegliato attentamente da sei miliziani dell'Is", ha aggiunto la fonte. Prima dell'arrivo dello Stato islamico, che ha conquistato Mosul a giugno, l'orfanotrofio era guidato da cinque donne. Altre 700 persone sarebbero state rapite dopo la conquista di Falluja. Lo rivela il consiglio provinciale di al-Anbar nell’Iraq occidentale spiegando che tra i rapiti ci sono impiegati civili e membri delle forze di sicurezza. «L’Isis ha preso di mira tutti gli impiegati civili dei dipartimenti di governo a Falluja», ha detto l’esponente dell’Amministrazione di Falluja Hamid al-Alwani al sito di “Shafaq News”.In mattinata si era sparsa la notizia, non confermato, di un raid mirato americano contro un’abitazione di Mosul, nel nord dell’Iraq, attacco in cui sarebbe rimasto ucciso Abu Bakr al Baghdadi, il leader dello Stato Islamico). Esiste anche una documentazione fotografica dell’attacco ma il Pentagono invece ha smentito che la persona ritratta nella foto sia proprio al Baghdadi. È stato un funzionario del Pentagono a smentire le voci, che in realtà circolano da alcuni giorni sugli organi d’informazione curdi e turchi e che negli Stati Uniti sono state rilanciate dal Daily Beast.Bambini tenuti in ostaggio, bambini reclutati a forza nell’esercito del “Califfo Ibrahim”. Bambini di appena 10 anni sono stati reclutati dai miliziani dai jihadisti dell’Isis attivi in Siria e in Iraq. Il rapporto, diffuso il 27 agosto scorso, dalla commissione di inchiesta indipendente Onu sulla Siria rivela le modalità di azione e reclutamento d el gruppo terroristico. I bambini, sottolinea l’Onu vengono costretti ad unirsi ai campi di addestramento dello Stato islamico in Siria, ecco perché, chiede la Commissione, qualsiasi decisione da parte degli Usa di bombardare il gruppo militante sunnita «deve rispettare le leggi di guerra”. Isis ha reclutato ripetutamente ragazzi di 14 o 15 anni. E, nella zona di Ar-Raqqah, anche bambini di appena 10 anni che sono stati poi addestrati nei campi dei jihadisti. Assoldando bambini sotto i 15 anni, sottolinea la commissione Onu, il gruppo commette un ulteriore crimine di guerra.