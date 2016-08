4 settembre 2014 A - A

, come la gran parte della stampa nazionale francese, da, hanno aperto stamattina le loro edizioni titolando duramente su "Merci pour ce moment", il libro di Valérie Trierweiler, la ex compagna del Capo dello Stato François Hollande.In prima su, le foto del Presidente francese e della sua ex-fidanzata sono sormontate da una sola parola: «Patetico». Per il quotidiano, «al di là del devastante ritratto di François Hollande, è l'immagine stessa della funzione presidenziale che dissacra la ex first lady».«Stavolta abbiamo raggiunto il fondo?», si chiede Jean-Marie Pontali in un editoriale dal titolo «Arlecchino all'Eliseo». L'editorialista pensa che questa storia «non fa più ridere nessuno» e ammette di provare «un vago senso di disagio per questi affari privati messi in piazza». Per, questo libro non è soltanto una storia d'alcova ma una vicenda «senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica».Ma è soprattutto un aneddoto, qualificato dacome il «colpo di grazia», ad attirare l'attenzione di tutti i quotidiani: l'uso, da parte di Hollande, di un termine cinicamente ironico nei confronti dei poveri, qualificati dal presidente - rivela Trierweiler - come "sdentati" ("sans-dents"). «Gli "sdentati" di Hollande rischiano di diventare la cifra del quinquennato del capo dello Stato, sostituendo il famoso(«Cass'toi pov'con») rivolto da Sarkozy a un contestatore», notaIn aiuto di Hollande è intervenuta oggi l'ex compagna Ségolène Royal, madre dei suoi quattro figli e ministro del suo governo, che ha definito "spazzatura" l'accusa di Valérie Trierweiler sugli "sdentati": Royal ha sottolineato che il presidente, a dispetto delle critiche, ha "lavorato per migliorare la condizione degli indigenti".E perfino il leader del Fronte Nazionale Marine Le Pen, acerrima avversaria politica del presidente, ha qualificato il libro della Trerweiler un «disonore per la Francia».