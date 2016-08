5 settembre 2014 A - A

Sembrava una storia più assurda di quella accaduta allo studente americano Billy Hayes, raccontata nel film(Midnight Express). Ma per fortuna si è chiusa stamattina alle 3.40: Giulio Brusadelli, 34 anni, è stato scarcerato oggi a Cuba.L'uomo era stato condannato lo scorso 3 marzo a 4 anni di carcere dopo essere stato arrestato per "traffico di stupefacenti" imputabile per il possesso di 3.5 grammi di cannabis. Aveva iniziato a scontare la sua pena nello stesso mese, nel carcere di Aguadores, dove è rimasto fino alla sentenza. Brusadelli soffre da quasi vent'anni di una grave sindrome maniaco-depressiva: l’esperienza del carcere lo ha debilitato fisicamente e psicologicamente, al punto da farlo trasferire presso il reparto psichiatrico dell’ospedale "Juan Bruno Zayas", dove è tuttora ricoverato.La famiglia ha scritto una lettera al Senatore Luigi Manconi, noto per le sue attività di tutela su argomenti come la giustizia, il garantismo,e le libertà individuali, il quale ha risposto definendolo un "caso umanitario che sta meritando la massima attenzione delle autorità italiane".A favore della sua scarcerazione era stata lanciata una petizione diffusa su tutti i social network.