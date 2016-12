8 settembre 2014 A - A

Sono state assassinate tre suore italiane che si trovavano in Burundi per una missione umanitaria. La Farnesina ha confermato la notizia dopo le verifiche la Diocesi di Parma. Si tratta di Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian che facevano parte delle Missionarie di Maria Saveriane.Dalle prime informazioni risulta che le tre suore siano state assassinate dopo aver subito una rapina. Ad aggredire le suore sarebbe stato un uomo affetto da gravi disturbi mentali. Madre Bernardetta sarebbe morta qualche ora dopo l’assassinio delle consorelle del convento di Kamenge. La polizia locale ha negato però la ricostruzione dell'omicidio. Gli agenti di polizia infatti ha ritrovato i soldi e gli altri oggetti di valore del convento.Il Ministro degli Esteri italiano Mogherini ha chiesto al governo del Burundi una verifica del tragico episodio. Si dovrà procedere, intanto, al rientro in patria delle tre salme. Il Burundi ha rassicurato l’Italia: la polizia sarebbe sulle tracce dell’uomo di cui si conoscerebbe già l’identità. L'uomo era stato visto più volte nelle vicinanze del convento.Olga Raschietti e Lucia Pulici parlavano su Facebook con passione della loro missione senza nascondere le difficoltà. Entrambe sottolineavano come le forze non fossero più quelle di un tempo, ma nonostante tutto andavano avanti piene di fede.