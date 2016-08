31 agosto 2014 A - A

Mercoledì di fine agosto alla Festa dedi Umbertide. Ristorante, pizzeria, bar, palco, pista da ballo, discoteca, spazio bingo. La voglia di stare insieme e divertirsi è coinvolgente e trasversale, si sente nell'aria e la respirano tutti, giovani e meno giovani. Giuseppina, volontaria tuttofare dall'energia inesauribile, ha attrezzato l'area dibattiti con decine di prime pagine de. Ci sono quelle "storiche" e le ultime due - dolorose, dolorosissime - del 31 luglio e del primo agosto. Gli ultimi due numeri. Poi lo stop forzato."Perché è potuto accadere?". E' la domanda che ci pongono all'inizio della serata dedicata alla sospensione del nostro giornale. Qui l'assenza dalle edicole dell'Unità è una ferita, profonda e ancora troppo fresca. Brucia. In tanti ci stanno male. Quinto, ad esempio, impreca e smoccola agitandosi sulla sedia. Le parole gli sgorgano dal cuore e la rabbia quasi sconfina nelle lacrime. "Ma come avete fatto? Quello è il mio giornale! C'ho speso tanta fatica e sudore per averlo sempre con me in questi anni. Maledetti. Ci sarebbe da venire a Roma a fare un battuto". Lo sfogo dell'ex contadino, nel passaggio dal dialetto dell'alta Umbria all'italiano, perde d'intensità ma rende il concetto: hanno ucciso il MIO giornale. E il termine "battuto" - accompagnato dal gesto della mano con le dita tese e serrate a mo' di accetta sincronicamente mosse dall'alto verso il basso - è inequivocabile.Noi, giornalisti de, a Umbertide in missione per conto di una redazione che non si arrende al silenzio, proviamo a spiegare il perché di un dissesto finanziario che neanche noi abbiamo ben compreso. "è un giornale un po' speciale, d'accordo, ma è pur sempre un prodotto - diciamo al microfono - E l'azienda che lo produce non è stata amministrata con oculatezza sprofondando in un mare di debiti". Quinto ascolta ma l'aria burbera non abbandona il suo volto solcato dalle rughe figlie della fatica e del sole. Poi è la volta di Osvaldo, altro over 70 pieno di brio e intraprendenza, che si rivolge a noi per parlare ai giovani. "Ho scritto qualcosa. Se volete ve lo leggo". Ancora prima dell'ok, è già lì che declama con passione la sua storia. Che poi è la sua storia con. Quando l'ha incontrata per la prima volta, quando l'ha conosciuta, poi distribuita, quindi difesa e infine quanto l'ha amata. Ci dice di non mollare. Di insistere nella lotta perché "le cose si ottengono solo con il sudore e la tenacia".Tante domande ancora. La platea dei giovani ci interroga sul futuro. Come sarà la nuova("Perché ci sarà una nuova, non è vero?"), il ruolo del Pd, la linea editoriale, il contributo dei lettori, la capacità di analisi, la fiducia verso quelle pagine ("Lo so che posso informarmi anche attraverso tv, radio, Internet e altri giornali ma io voglio che le cose me le dica- dice una ragazza - perchésa come a me piace leggerle") che non possono rimanere ancora a lungo lontano dalle edicole.Infine un ringraziamento ai lavoratori de. Non formale. Qui la forma non c'è, solo sostanza "Grazie - ci ripetono - perché per mesi e mesi avete continuato a lavorare senza ricevere lo stipendio, grazie perché, finché avete potuto, avete fatto uscire il nostro giornale". Applausi e abbracci. Saluti, baci e una promessa. Non finisce qui.