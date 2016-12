Chiaberge: Una gloriosa noventenne, non possiamo stare senza

Non mi piace scrivere coccodrilli, anche se il più delle volte allungano la vita (nel 2000, appena arrivato al Domenicale del Sole, ne feci preparare uno per l’ultranovantenne Rita Levi Montalcini, che poi campò felicemente altri dodici anni). Ma questo che dedico oggi a un’altra gloriosa novantenne, l’Unità, non è un coccodrillo nemmeno preventivo, perché malgrado tutto mi rifiuto di credere che non si trovi un imprenditore o un gruppo di imprenditori disposti a salvarle la vita. L’Unità non è un giornale qualunque: per quelli della mia generazione, e non solo, rappresenta molto di più, un pezzo d’identità italiana, una specie di diario collettivo, una palestra di giornalismo dove ci siamo fatti le ossa un po’ tutti, militanti di sinistra, lettori di destra ed estremisti di centro come me.Ricordo certe mattine nei primi anni Settanta, al Centro Einaudi di Torino, intorno al tavolone ingombro di quotidiani, la prima lettura era riservata proprio all’Unità, e in particolare agli irresistibili corsivi di Fortebraccio. Eravamo tutti liberali, alcuni progressisti, altri conservatori, liberisti o Thatcheriani. Figurarsi quanto potevamo condividere gli articoli di fondo di Aldo Tortorella. Ma Fortebraccio (al secolo Mario Melloni) era diverso: i suoi ritratti al fulmicotone degli odiatissimi politici dc e satelliti strappavano un applauso incondizionato. «Se qualcuno non avesse avuto l’ardire di offrirglielo fritto al ristorante, Forlani non avrebbe mai saputo dell’esistenza del cervello». «L’onorevole Cariglia (segretario Psdi) si vanta, giustamente, di essere ‘venuto su dal nulla’ e quando parla lo fa per dimostrare che c’è rimasto». «Tanassi (ministro socialdemocratico), un uomo dalla fronte inutilmente spaziosa». Perle di satira che ci divertivamo a declamare ad alta voce come sonetti, scompisciandoci dalle risate.Fortebraccio faceva dell’ironia un vettore di coscienza civile. Un’ironia mai greve, sempre rispettosa dell’avversario. È considerato il padre di tutti i corsivisti, da Serra a Gramellini, come pure dei vignettisti da prima pagina, e degli inserti satirici come il mitico Cuore dell’Unità anni Ottanta- Novanta. Ma nessuno è stato capace di uguagliarlo.Da ragazzo avevo uno zio a Milano, alto dirigente della Snia Viscosa, liberale di destra, un uomo tutto d’un pezzo. Ogni mattina si comprava il Corriere della Sera e l’Unità. E a chi gli chiedeva cosa ci trovasse, uno come lui, in quel giornalaccio comunista, rispondeva: «Devo pur sapere come la pensano quelli là», alludendo alle tute blu, ai sindacalisti con cui doveva trattare in azienda. Informarsi senza faziosità, confrontando le varie fonti, in modo critico, come primo dovere del cittadino: una lezione che non ho mai dimenticato e che ho cercato di applicare nel mio mestiere.La democrazia liberale presuppone un’opinione pubblica educata e ben informata, non un pulviscolo di opinioni private raccogliticce, nutrite di youtube e storify, o lo starnazzamento indistinto dei talk show. Ha bisogno di una pluralità di testate autorevoli, libere, di diversi orientamenti, su carta o online, non di siti pirata che sparano fandonie sui microchip nel cervello o sul bicarbonato come cura anticancro.Fortebraccio diceva di sé: «Sono un giornalista di élite: infatti scrivo per i metalmeccanici». Non è vero: lui e gli altri giornalisti dell’Unità scrivevano e hanno continuato a scrivere anche per quelli come mio zio, che non la pensano come loro, o la pensano in maniera opposta. Per un’élite borghese e liberale, per un’opinione pubblica che forse si sta squagliando nel guazzabuglio della Rete, ma senza la quale non si può «cambiare verso».