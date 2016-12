Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Il primo articolo che ho scritto per l’Unità risale ai primi anni ’60. Riferivo ai lettori, in quella che allora era la “terza pagina” del giornale, sul congresso romano della Società Internazionale di psicoanalisi junghiana. I redattori con cui entrai in contatto allora erano Giancarlo Angeloni e Fausto Ibba e quella era una delle prime volte, per quanto ne so, in cui l’Unità, il giornale glorioso del Partito Comunista Italiano, si occupava di argomenti che avevano a che fare con la psichiatria e con la psicoterapia. Argomenti che sarebbero diventati pane quotidiano per i suoi lettori, spesso con la mia firma, negli anni successivi e nel periodo cioè in cui, vicesegretario (1969) e poi segretario (1972), Enrico Berlinguer diede un impulso forte all’allargamento degli interessi di un partito che si era sempre occupato fino ad allora di politica, italiana e internazionale, e di questioni che riguardavano il lavoro e gli operai.Si diede voce proprio allora, infatti, e spazio progressivamente più ampio alle lotte per l’inserimento degli handicappati nelle scuole dell’obbligo e per il diritto alle cure dei tossicodipendenti ma ci si impegnò in particolare, al tempo di Basaglia e de “L’istituzione negata”, alle discussioni, prima culturali e poi politiche, che avrebbero portato all’approvazione della legge 180 sul superamento dei manicomi. Riuscendo a far entrare a pieno titolo nel discorso e nelle pratiche del Partito comunista il tema dell’emarginazione dei più deboli e la necessità di occuparsi dei loro diritti. Utilizzando soprattutto l’Unità che, con Rinascita, di questo impegno fu il testimone più leale e più assiduo: nel tempo in cui non era per niente facile, per i giornali “borghesi”, raccoglierne il valore ed il significato rivoluzionario.Ad una vera e propria rivoluzione culturale si stava dando luogo, infatti, nella coscienza e nelle abitudini della società italiana mentre lentamente il sentimento religioso del doversi occupare degli ultimi per “carità” si trasformava nel riconoscimento laico del diritto di tutti ad essere aiutati. “A ciascuno, aveva scritto Marx, secondo i suoi bisogni”. Berlinguer e l’Unità l’avevano capito. E lo traducevano in un pensiero e in un agire politico quotidiano dei militanti.