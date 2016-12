18 novembre 2013 A - A

«Hanno votato o si sta completando il voto in quasi 7mila circoli. Hanno votato poco meno di 300mila elettori. Questi i dati del congresso dei circoli Pd. Matteo Renzi: 46,7%, Gianni Cuperlo: 38,4 %, Pippo Civati: 9,19% Gianni Pittella leggermente sotto il 6%». Sono i dati del congresso Pd resi noti da Davide Zoggia, responsabile organiozzazione del Pd.«I dati sono ancora ufficiosi e non definitivi perchè ci sono dei congressi in corso come ad Asti dove la convenzione si terrà nei prossimi giorni, così come a Rovigo - ha spiegato Zoggia - anche a Frosinone i congressi si completeranno in queste giornate. Mancano alcuni circoli sparsi in alcune città come Novara e Venezia». Tuttavia, ha tenuto a precisare, anche se «i numeri possono essere soggetti ad alcune variazioni, non saranno così significative da modificare il dato complessivo».Dunque, Matteo Renzi ottiene l'attesa vittoria nel voto degli iscritti con il 46,7%, seguito da Gianni Cuperlo con il 38,4%. Nonostante la chiarezza dei dati, rimane comunque alta la tensione nel Pd, che entra nella terza e ultima fase del congresso, quella che culminerà con le primarie di domenica 8 dicembre. Dal quartier generale di Gianni Cuperlo, la sconfitta di misura nel voto dei circoli viene accolta come un successo. «Mi davano al 5% - ha detto il deputato dem - poi ho fatto un balzo al 14%, infine ho preso il 40%. L'impianto che Matteo Renzi propone, non apre una fase nuova, ma riproduce il ventennio che vorremmo lasciarci alle spalle».Secondo Patrizio Mecacci, coordinatore del comitato, «il risultato della mozione è straordinario. Vinciamo in molte grandi città, l'esito politico è di una sostanziale parità tra Renzi e Cuperlo, divisi da solo 11mila voti». Il risultato di Renzi, attacca Mecacci, è determinato dal voto del sud dove Renzi «ha avuto il sostegno di personalità come De Luca, Genovese, Loiero, Bassolino e Papania. Il voto opaco a favore di Renzi ha avuto punte clamorose in tutta Italia».Cuperlo, poco dopo, rincara la dose e definisce «incongruenti» i dati sul voto nei circoli Pd: «I dati forniti da Davide Zoggia sono parzialmente diversi da quelli da noi raccolti in questi giorni e presentano diverse incongruenze, compresa l`esclusione di risultati già ufficiali e l`inclusione di dati non ancora certificati. Ma soprattutto questi dati sono drogati dai numeri della provincia di Salerno che contestiamo apertamente e che ci auguriamo tutti i candidati respingano per il rispetto che si deve agli oltre trecentomila, che hanno scritto una straordinaria pagina di partecipazione e di democrazia. Dubitiamo che fosse opportuno l`annuncio di cifre ancora incerte, invece di attendere il risultato conclusivo».Mecacci, del Comitato Cuperlo aggiunge: «In ogni caso, pur nella sua parzialità, il voto degli iscritti ci consegna alcune indicazioni importanti. Per la prima volta da quando è nato il Pd, nessun candidato ha raggiunto il 50% dei consensi tra gli aderenti al partito. Questo nonostante le aspettative di Renzi, rilanciate da sondaggi e pronostici iperbolici. Attorno alla proposta di Gianni Cuperlo si è raccolta invece una vasta area, assai superiore ad ogni previsione, che pesa oggi intorno al 40% e che, a questo punto, sarà alle primarie dell`8 dicembre la vera alternativa di progetto e di leadership al sindaco di Firenze. Che questa sia la novità politica più forte del voto degli iscritti è dimostrato anche dall`analisi dei risultati, e soprattutto dal consenso raccolto laddove maggiore è il peso dell`opinione pubblica, cioè nelle grandi città. A Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Bari la mozione di Cuperlo ha prevalso su quella di Renzi: questo ci rende convinti che la partita delle primarie è aperta e tutta da giocare. Ringraziamo tutti gli iscritti al Pd per l`ennesima, straordinaria prova di civismo e per il lavoro che ora comincerà in vista dell`8 dicembre».A stretto giro la risposta dello stesso Renzi, affidata alla sua bacheca di Facebook, che non entra nel merito ma si limita a dichiarare il proprio successo: «Essere nettamente in testa anche tra gli iscritti è un risultato che molti non si aspettavano: bene così, avanti tutta fino alle primarie aperte e libere dell'8 dicembre». Il capo del comitato elettorale di Renzi, Stefano Bonaccini parla di «un risultato molto importante e significativo, che arriva direttamente dai nostri iscritti».Opinioni opposte rispetto a quelle espresse dai rappresentanti di altre aree del partito. Secondo il bersaniano Alfredo D'Attorre, «il primo vero riscontro su dati reali ci dice che la partita è assolutamente aperta ed equilibrata. Renzi, il candidato dato per super favorito, non ottiene il consenso della maggioranza assoluta degli iscritti ed è nettamente sotto il 50% dei voti».