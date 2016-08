«Avanti Renzi», «No Cuperlo»: guerra di cifre

14 novembre 2013 A - A

Il via all'ennesima puntata della "guerra dei numeri" del congresso Pd lo dà il renzianissimo Luca Lotti su Twitter: «Abbiamo 17.200 voti espressi. Renzi 44%, Cuperlo 39%, Civati 14% e Pittella 3%», ha cinguettato. Aggiungendo una frecciata a D'Alema e al contenuto della sua intervista a l'Unità. «Dunque quelli che montano i gazebo per adesso votano Renzi», ha aggiunto con l'hashtag "#sorpresa" riferendosi al rischio paventato dall'ex premier e presidente del Copasir, di «un'emorragia di iscritti» al Pd.Parole seguite a stretto giro dalla replica di Patrizio Mecacci, fiorentino anch'egli, e coordinatore del comitato di Gianni Cuperlo. «Fa un po' sorridere - scrive Mecacci - leggere le dichiarazioni di Lotti che si dice sorpreso dai risultati in loro possesso sui congressi. Sorpreso di cosa? Se fossero veri i loro numeri non ci sarebbe da essere sorpresi vista la corsa che c'è stata a sostenere il sindaco di Firenze da parte di gran parte del gruppo dirigente e visto il sostegno mediatico di cui Renzi gode. Ma forse Lotti è sorpreso dal fatto che la partita è ancora molto aperta. Dai dati in nostro possesso, infatti, su circa 18.000 voti espressi, Cuperlo è in testa con il 42,1%, seguito da Renzi con il 40%, da Civati con il 13,9% e da Pittella con il 4%».«Rimaniamo sempre un po' stupiti - aggiunge - dalla scaltrezza degli esponenti renziani e da un certo grado di slealtà, ma forse il loro comportamento è dovuto ad un certo nervosismo che viene da questi numeri. Io agli amici renziani consiglierei maggiore prudenza nella comunicazione dei risultati sulle mozioni nei circoli, visto che sarà nel fine settimana prossimo che si svolgerà la maggior parte dei congressi. E consiglierei anche maggior rispetto per i nostri iscritti che devono poter votare in questi giorni senza il peso di polemiche velenose sui numeri. A noi sta a cuore il Pd e per questo rivolgiamo un appello a tutti: lasciamo che i congressi si svolgano serenamente. Lasciamo che sia l'organizzazione del partito, una volta chiusi tutti i congressi, a dare in tempi rapidi i risultati finali».