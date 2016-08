Renzi: «Letta fino al 2018 se aumenta posti lavoro»

22 novembre 2013 A - A

«La cartina di tornasole è se cresce la ricchezza, se crescono gli occupati» Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ad Agorà, su Rai3, rispondendo a una domanda sul piano di privatizzazioni deciso dall'esecutivo. «Il Governo deve andare avanti per forza, può durare anche fino al 2018» ma bisogna vedere, per il sindaco, «se riuscirà ad aumentare i posti di lavoro». «Letta deve fare politiche disciplinari del lavoro diverse e cambiare la burocrazia», ha detto ancora Renzi. «Il punto non è se fai le privatizzazioni, ma se le fai bene o le fai male - ha proseguito Renzi - E questo è il punto centrale di un politico, non è se privatizzo o no». Renzi ha citato definito le privatizzazioni fatte a suo tempo di Telecom e di Alitalia come operazioni «disastrose», mentre Eni, che è restata pubblica, «funziona e dà ricchezza al Paese».«Io non voglio fare il controcanto a Letta», ha chiosato. «Non sto dicendo che non va bene questa manovra, non la conosco. Ma perché dovrei dire di no a prescindere? Nella rappresentazione mediatica -conclude Renzi - io devo sempre essere quello che Letta dice A e io dico Z, non è vero».«Non ho una grande venerazione per Napolitano, ho un profondo rispetto», ha detto ancora il primo cittadino fiorentino. «Le forze politiche sono andate da lui con un meccanismo atroce perché non riuscivano ad eleggere un nuovo presidente». «Lui l'ha vissuto sicuramente - ha continuato Renzi- come una sofferenza e un insulto personale. Si era già preparato dopo sette anni ad avere il meritato riposo». «Su amnistia e indulto ho detto cose diverse dal presidente. Ho detto: caro presidente non d'accordo.»«Sono assolutamente convinto che il modello della Rai di oggi non vada bene. Se c'è un canone, ci devono essere due, tre reti pubbliche che fanno solo servizio pubblico, senza pubblicità», ha detto ancora il sindaco di Firenze. «Oggi non c'è più il duopolio, ci sono cento canali e rotti sul digitale. Poi su internet riguardi quello che vuoi. La Rai è piena di debiti. Se la privatizzi, non lo fai per fare cassa», ha commentato.